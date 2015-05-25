对以高杠杆和泡沫化为主要特征的各类风险高度警惕--人民日报

路透北京5月25日 - 面对外界对中国经济下行压力加大的疑虑，中国官媒《人民日报》周一发表一篇“五问中国经济”的权威访谈称，中国经济发展基本面是好的，有世界最高的居民储蓄率和最大的宏观经济政策空间，经济韧性大，但对以高杠杆和泡沫化为主要特征的各类风险仍要高度警惕。

该篇并未具名访谈对象的文章称，从一定意义上说，防风险就是稳增长，当前经济风险总体可控，实现今年经济发展预期目标，须把握好稳增长和控风险的平衡，牢牢守住不发生系统性、区域性风险的底线。

“经济发展中的一些问题，短周期看可能是严峻的，需要认真对待，但从更长周期看，又是不可避免的阶段性现象。只要把握好，就出不了大问题。”文章称，中国经济下行压力不小，但并未出现断崖式的急速下滑，历史上曾出现过的经济波动幅度也比现在大。

中国一季度GDP同比增长7%，这一增速不仅比上季度回落0.3个百分点，也创下国际金融危机以来的最低水平，引发对中国经济的担忧。

权威人士称，实现今年经济发展预期目标，要把握好稳增长和控风险的平衡，特别注意防范和化解各类风险，牢牢守住不发生系统性、区域性风险的底线。中央已经对化解产能过剩做出全面部署，要继续稳步有序推进这项工作，有些不得不破产的企业应依法、规范、有序处置。

中国广义信贷和GDP之比是176%，比2008年上升了63个百分点。从结构看，这几年债务增长最快的是非金融类企业，其债务余额已占到GDP的125%，在世界上处于高水平。

文章称，高杠杆企业主要来自产能过剩行业、房地产行业、部分国有企业，要高度关注这些行业和地方政府债务增长的情况。在经济运行走势分化的大背景下，如果一些地区出现连续性下滑，也可能对就业带来较大影响。

而化解产能过剩不能冒进求成，但也不能裹足不前，应当区别对待，积极稳妥。楼市正面临痛苦的去库存化阶段，有效消化房地产市场库存是一个现实问题，既关系到启动需求，又关系到化解风险。要抓住市场调整的有利时机，顺应推进新型城镇化的大势，建立房地产市场健康发展的长效机制。从微观看，局部的风险该释放的也要及时释放，打破刚性兑付，反而有利于降低长期和全局风险。

**高度重视应对下行压力**

权威人士称，经济下行压力较大有其必然性，要高度重视应对，但也不必惊慌失措。宏观政策要保持定力，稳字当头，并注重“三个结合”，即近期和长期相结合、发展和改革相结合、国内和国际相结合。

总需求收缩的局面短期内很难改变。走出困境，化危为机，归根到底靠创新，靠转方式调结构。

文章称，中国已进入经济发展新常态，现实中的经济现象、经济矛盾、经济特点，比已知的要复杂得多，宏观调控也需要适时转变思路、不断创新方式。总体上还是稳字当头，坚持稳中求进的总基调，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路，同时注重统筹协调、均衡搭配。 把握好分寸，是宏观调控的关键，既不过头，也避免不及。今年的宏观政策主要注重两点：一是用多大力度，二是采取什么样的有效措施。宏观政策要有一定力度，达到稳增长的效果，确保经济运行处在合理区间。但是，如果采取大规模强刺激和拼投资等老办法，可能会积累新的矛盾，使包袱越背越重，结构调整步履维艰。

“我们不是不要GDP，而是要有质量、有效益的GDP，这是“发展是硬道理”战略思想的内在要求。”文章称。

既要加大力度稳增长，又要坚定不移调结构、防风险、化解过剩产能、治理生态环境、努力改善民生，正确处理好这几者之间的关系。通过实施积极的财政政策和稳健的货币政策，防止经济增速滑出底线。

积极财政政策要名副其实，在增加公共支出的同时，加大降税清费力度。目前企业生产经营成本全面上升，财政政策要把为企业减负担、降成本作为政策重点，谨防出现经济放缓、企业利润减少但税负增加的“逆周期”现象。

稳健货币政策要把好度，疏通货币政策向实体经济的传导渠道，把钱花到实体经济上去。现在价格总水平涨幅较低，常规性的财政货币政策空间有所加大，但也不能放水漫灌，而要注意“度”，注重精准滴灌，既有利于经济增长和结构调整，又防止增加宏观经济的总负债率和杠杆率，在稳增长和降杠杆之间找到平衡点。 文章指出，当前社会心理预期处于敏感阶段，明确的政策信号是稳预期的关键。要坚持“三个不变”，推进市场化改革的方向是明确的，对企业家的支持是一贯的。中央坚持国有企业改革方向没有变，保护民营企业产权方针没有变，坚持对外开放和利用外资政策也没有变。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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