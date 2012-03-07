中国将稳妥推进人民币资本项目可兑换--外管局

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月16日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.11%，高于上交易日收盘的18.07%。
路透北京3月7日电---中国国家外汇管理局称,将进一步深化资本项目外汇管理改革,加强跨境资本流出入的统计监测和分析预警,强化资本项目非现场核查和事後监管.
周二晚间刊登在外管局网站上的新闻稿称,将在推进贸易投资便利化、防范跨境资金异常流动风险的同时,稳妥有序地推进人民币资本项目可兑换.
外管局称,2012年资本项目外汇管理工作的重点包括,完善直接投资外汇管理,进一步支持"走出去";改进对外债权债务管理,进一步便利跨境融资.
同时,会同相关部门进一步推动资本市场开放;强化统计监测分析,密切跟踪跨境资金流动,切实提高资本项目非现场核查工作力度和成效;继续推动跨境人民币业务发展.
外管局并称,将继续做好调查研究,加大前瞻性研究力度;强化内控建设与执行,进一步提升资本项目外汇管理水平.
面对空前复杂和严峻的国际经济金融环境,外管局此前重申,未来支持中国国际收支顺差基本面因素依存,但跨境资金净流入规模或减少,波动有所加大.
中国1月外汇占款新增约1,409亿元人民币,扭转了此前连续三个月的跌势,显示欧债危机形势趋稳减缓热钱流出.(完)
欲了解更多详情,请点选外管局网站(www.safe.gov.cn/)
--发稿 谢衡; 审校 乔艳红
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