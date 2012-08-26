中国下半年将稳步推进人民币资本项目可兑换进程--外管局

中国“十三五”期间交通运输总投资规模将达15万亿元--交通部长
路透北京2月27日 - 中国交通运输部部长李小鹏周一表示，“十三五”交通运输发展规划已由国务院批准印发，“十三五”期间交通运输总投资规模将要达到15万亿元人民币，他并称今年力争再降物流成本400-500亿元。
路透上海8月24日电---中国国家外汇管理局周五表示,下半年将稳步推进人民币资本项目可兑换进程,同时完善外汇市场交易和清算机制等,推进国内外汇市场发展.
刊登在外管局网站的新闻稿表示,下半年重要工作还包括继续做好货物贸易外汇管理制度改革工作,以及推动法规清理和法规框架重构等.
本月稍早,外管局有关负责人曾表示,当国际收支、人民币汇率趋向均衡合理水平後,跨境资本流动有进有出、人民币汇率有升有降的双向波动不可避免.
资本项目可兑换的近期进展为官方媒体援引央行、国家发改委等部委发布"珠三角金融改革创新综合试验区总体方案"称,将在试验区内做好跨境贸易人民币结算试点工作,逐步扩大人民币在境外的流通和使用,并在珠海横琴和深圳前海探索资本项目可兑换的先行试验.
上半年外管局推进的重点内容包括:加强对跨境资金流出入的双向监测、推广货物贸易外汇管理制度改革、简化境外直接投资资金汇回和境外放款外汇管理,放宽个人对外担保管理;适当增加部分中小银行短期外债指标;丰富货币掉期交易形式,以及扩大个人本外币兑换特许业务试点范围等.
2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%,而且外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.不过今年以来人民币略有走贬迹象,至今日收盘,人民币兑美元走低近1%.(完)
参看详情,可点选外管局网站(here)
--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
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