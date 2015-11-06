人民币续收跌成交量创近一个月新低 区间波动走势料延续

路透北京11月6日 - 人民币兑美元即期CNY=CFXS周五续收跌，受中间价连四日走弱至一周低点带动。交易员指出，近期央行将干预焦点放在离岸市场，但并未放弃对在岸市场的操作，人民币区间波动判断并未变化，虽然人民币贬值预期近期有所抬头。

他们认为，整体盘面仍在央行掌控中，而受美元指数上涨影响，离岸和在岸人民币汇价中枢亦在节节下滑，只是频繁干预令汇价下跌节奏放缓；另一方面，受中资大行护盘影响，市场情绪整体趋于谨慎，今日成交五连跌并创近一个月新低。

“昨天跟今天看着波动还可以，但其实流动性不是很好，spread（点差）都有10多个点，典型的参与度不高的行情。大家也是边打边退吧，兴趣都不高。”一中资行交易员表示。

另据路透调查显示，随着美国升息预期提振美元，人民币未来一年料将走软，但跌幅将小于其他新兴市场货币。

离岸人民币兑美元周五早盘半小时内行情一度上演大反转，从盘中低点6.3790急涨逾200个点子至6.3550；但午后空头卷土重来，汇价重回6.3760附近，与在岸价差又扩至逾200点子。

全球汇市方面，如果周五美国公布的就业数据如多数大型银行所愿，证明美国经济为加息做好了准备，欧元兑美元有可能自4月以来首次跌破1.08美元。英镑位于一个月低点，此前英国央行言论打压升息预期。

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3517。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 CNY=CFXS 6.353 6.3466 -0.10%

中间价 CNY=SAEC 6.3459 6.3381 -0.12%

成交额 CNYSPTVOL=CFXT 136.8亿美元 152亿美元

日内波动幅度(pips) 136 日高6.345 日低6.3586

今年以来升贬幅度 -2.35%

2005年汇改以来升贬幅度 30.28%

1年期美元/人民币掉期 +1,125

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 CNH= 6.3739 6.3717

一年期NDF <CNY1YNDFO 6.5275 6.5205

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中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）