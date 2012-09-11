* 人民币收创三个半月新高,受午盘欧元走强带动

* 市场静待QE3动静

* 经济及外贸疲弱削弱人民币走强动力

路透北京9月11日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周二微收升,并创下5月24日以来的三个半月收盘新高.分析人士称,早盘有一些购汇需求,令人民币微跌;午後则受国际欧元走强带动,人民币最终逆转收涨.

他们同时指出,在美国QE3(第三轮量化宽松)预期强烈的情况下,企业购汇趋谨慎;但国内经济疲软也使人民币缺乏持续走强动力.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3351 6.3293 6.3600 6.3391 6.3375 6.3376

"交投挺活跃,...主要是下午波动."北京一国有银行交易员称,引发午盘後波动的主要原因就是欧元的上涨.

问及美国QE3推出的影响,该交易员称,QE3出台相当於美联储释放流动性,美元贬值,非美货币上涨,将推升大宗商品价格上涨,并强力支撑加元、澳元等商品货币;其次,欧系货币也会受益,但是欧洲债务危机问题依然没能解决,欧元短期可能上升,但恐怕不能持久,而英镑相对坚挺;最後,新兴市场货币也将升值.

上海一银行交易员则称,交易非常平稳,都是trading的盘在推,市场看起来没有什麽方向,还是在逢低买入美元."交易量还行,自营的盘很少,还是客户王道,客盘在主导市场交易和方向."

上海某外资行交易员称,早上购汇起了一波,美元价格往上了以後,又有结汇出来了,"市场还是比较谨慎,QE3市场预期强烈,大家不敢轻易购汇,但是昨天外贸数据又不好,人民币动力也不足."

东京汇市欧元兑美元周二在近四个月高位下方徘徊,交易商在欧元於上周尾段大涨後,以及欧美本周的重大事件之前保持警惕.

以下为北京时间17:42,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.4218/43 6.4190

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3380/10 6.3415

境内美元流动性仍然充裕,境内美元人民币一年期掉期升水仍在高位,为1,280点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.4631元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然/李文科; 审校 林高丽/张喜良

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