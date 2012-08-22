人民币收升 中间价创两周来新高

中国2016年末劳动年龄人口减少349万 常住人口城镇化率续升
路透北京2月28日 - 中国国家统计局周二发布2016年统计公报显示，中国2016年末16-59岁（含不满60周岁）年龄人口总数较上年末减少349万，至90,747万人，在全国总人口中占比65.6%，2015年末为66.3%。
* 人民币收升,维持窄幅波动
* 欧元走强带动中间价创两周新高
* 关注国内进一步刺激经济政策
* 市场疑似出现美元走弱预期
路透北京8月22日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周三收升.隔夜非美元货币意外走强,带动人民币兑美元中间价创两周来新高.不过即期汇价交易区间维持窄幅波动,整体市场仍无主要方向.
交易员指出,最近市场相对较清淡,比较意外的是这几天欧元大涨,而市场似乎重新出现美元走弱的预期,带动人民币中间价走强.市场主要关注国内刺激经济政策动向,比如降息降准等,而欧元区动向亦牵动市场神经.
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
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6.3518 6.3504 6.3545 6.3348 6.3418 6.3562
流动性充裕等因素导致的境内美元人民币一年期掉期升水继续高位,达到1,330点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.4848元.
海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上,美元/人民币一年期品种最新报在6.4440/70,上日尾盘为6.4448.
"大家对美元走弱有一个重新的预期,今天开盘看是有的.但美元买盘仍显得比较强,实际上,到6.3510的时候(美元)支撑还是挺强的."上海一银行交易员称.
该交易员并称,"现在感觉整个国际(外汇)市场都比较没有方向,都比较薄,一方力量稍微大一点,就会朝那个方向走很远."
北京时间17:40,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.3545/85元,上日尾盘为6.3555元.
东京汇市欧元周三在亚洲市场持稳,上日则触及七周高点,投资人观望欧洲政策官员是否会采取行动来解决欧元区债务危机.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 李文科; 审校 曾祥进
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