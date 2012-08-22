人民币收升 中间价创两周来新高

* 人民币收升,维持窄幅波动

* 欧元走强带动中间价创两周新高

* 关注国内进一步刺激经济政策

* 市场疑似出现美元走弱预期

路透北京8月22日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周三收升.隔夜非美元货币意外走强,带动人民币兑美元中间价创两周来新高.不过即期汇价交易区间维持窄幅波动,整体市场仍无主要方向.

交易员指出,最近市场相对较清淡,比较意外的是这几天欧元大涨,而市场似乎重新出现美元走弱的预期,带动人民币中间价走强.市场主要关注国内刺激经济政策动向,比如降息降准等,而欧元区动向亦牵动市场神经.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3518 6.3504 6.3545 6.3348 6.3418 6.3562

流动性充裕等因素导致的境内美元人民币一年期掉期升水继续高位,达到1,330点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.4848元.

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上,美元/人民币一年期品种最新报在6.4440/70,上日尾盘为6.4448.

"大家对美元走弱有一个重新的预期,今天开盘看是有的.但美元买盘仍显得比较强,实际上,到6.3510的时候(美元)支撑还是挺强的."上海一银行交易员称.

该交易员并称,"现在感觉整个国际(外汇)市场都比较没有方向,都比较薄,一方力量稍微大一点,就会朝那个方向走很远."

北京时间17:40,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.3545/85元,上日尾盘为6.3555元.

东京汇市欧元周三在亚洲市场持稳,上日则触及七周高点,投资人观望欧洲政策官员是否会采取行动来解决欧元区债务危机.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李文科; 审校 曾祥进

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