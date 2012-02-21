中国要防止杠杆率过快上升 央行正研究延长债市交易时间--央行专家
路透北京2月23日 - 中国央行研究局首席经济学家马骏周四称，今年中国的货币政策将坚持稳健中性的基调，在保持经济合理增速和通胀基本稳定的前提下，还要防止宏观杠杆率过快上升和避免资产泡沫。
* 希腊纾困协议达成激励欧元反弹
* 人民币兑美元收升,但并未脱离近期盘整区间
* 副主席访美後,人民币升值压力减弱
路透上海2月21日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周二收升,但并未脱离近期6.30元附近盘整区间.希腊纾困协议终於达成,欧元带动非美货币上涨,但由於此前市场对该协议通过早有预期,人民币汇价仅在短暂上行後又缩小涨幅.
交易员并指出,希腊纾困协议达成後,近期国际汇市将趋於平稳,再考虑到国内消息面淡静,且副主席习近平访美结束後,来自国际方面的压力减弱,预计人民币汇率将延续目前的盘整走势.
"欧元还是有点强势,被压了很久了,反弹可能会持续几天."上海一银行交易员称,"人民币受到欧元反弹的影响,也升了一点,但幅度不大."
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
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6.2964 6.2956 6.3038 6.2960 6.2938 6.3017
上述交易员还提到,近期国内消息面淡静,汇市存在观望情绪,且市场并不认为欧元是趋势性走强,甚至有客盘趁美元调整之际买入,因此导致人民币总体升幅有限,预计近期汇价还将在6.30元附近盘整.
东京汇市欧元周二亚洲交易时段上扬,升破位於90日移动均线处的阻力位,此前欧元区财长就希腊第二轮纾困达成协议,但部分分析师对此消息将给欧元带来巨大提振表示怀疑.
以下为北京时间17:05,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.2790/20 6.2750
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2950/20 6.2940
境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水204点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3168元.
欧元区财长周二敲定针对希腊的第二笔援助贷款协议,这将解决该国迫在眉睫的融资需求,但看似不大可能重振希腊经济.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 曲伟治/李宏薇; 审校 张喜良
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