人民币兑美元微收升 随海外市场盘整

* 人民币兑美元中间价略跌,但仍维持在6.30元附近

* 即期汇价收盘小涨

* 中间价仅盘整指示不明,继续观望政策走向

* 汇价短期有望继续追随海外市场展开波动

路透上海3月21日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周三收盘微升,并且在购汇需求支撑下,主要交投区间依旧低於中间价水平.

交易员称,今日人民币兑美元中间价随美元指数.DXY有所下调,但未有明显突破,市场无法从中寻找方向,因此仍继续观望监管层是否会宣布扩大人民币弹性等政策.在此期间,预计汇价将以随海外市场展开盘整为主.

上海一银行交易员称,如果监管层没有新的关於人民币汇率的政策或指示,汇价"预计跟随美元指数波动为主,现在(和海外市场变化)相关性比较强."

他并表示,近期中间价波动较大,亦给一些自营盘提供了获取价差空间.一般来说,如果人民币中间价定位相对较高,上述机构倾向於买入美元,反之则卖出.就当前情况而言,也一定程度上增加了美元买盘,助推了成交区间与中间价的偏离.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

-------------------------------------------------------------------

6.3229 6.3217 6.3285 6.3092 6.3029 6.3241

另外有交易员认为,今日中间价随美元指数有所下行,但仍未突破6.30元这个心理整数关口,加之目前消息面淡静,市场方向性不强,也助长了"随波逐流"的交易心态.

受中国官方频繁言论指引,结合波动加剧的中间价走势,近期市场对可能扩大人民币波幅的预期渐强.

以下为北京时间16:36,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3365/95 6.3340

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3210/40 6.3250

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水140点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3369元.

东京汇市欧元兑美元周三因空头回补而小涨.日圆走软,因交易商增加对日圆的空头押注.

此前路透调查显示,预计人民币兑美元汇率年底前将持续走坚,多数分析师并预计人民币汇率弹性将於年内加大,波动区间限制将较目前的0.5%倍增到约1%的水平.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 李宏薇/边竞; 审校 林高丽

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。