人民币小幅收升 後市偏多但短期走势或陷於胶着

* 人民币小幅收升,整体交投清淡

* 後期人民币缓慢升值可能性较大

* 短期走势或陷於胶着

路透北京8月7日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周二小幅收升.中间价随隔夜欧元略高开後并无更多消息面指引,整体结售汇基本平衡,交投清淡.交易员预计,後期人民币仍偏多,但短期走势或陷於胶着.

北京某国有大行交易员称,"风险意愿不强,人民币还是一个缓慢升值的过程,...今天行情的确比较清淡,并没有出现单方向大头寸,结售汇比较均衡."

以下为中国外汇交易中心人民币兑美元今日主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3664 6.3655 6.3732 6.3332 6.3353 6.3742

该交易员认为,全年来看人民币应该是一个维稳或小幅升值的过程.年内整体经济硬着陆可能性不大,市场意向应不看好人民币贬值;且前期企业股息分红的购汇需求推高美元这波行情已经过去,接下来人民币应该会回归升值.

华南某股份制银行交易员亦称,消息面上没有什麽特别的,目前认为美元兑人民币可能偏弱.技术上讲6.3705-6.3710元可以看为一个分水岭,美元如果走到该价位区间之下可能会继续走弱,目前还是在该分水岭下方,"这也意味着在该点位走势可能会比较胶着,昨天就在这个地方盘整了很长时间."

以下为北京时间16:37,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.4230/60 6.4240

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3720/40 6.3765

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水1,119点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.4783元.

东京汇市欧元兑美元周二自一个月高位下滑,但由於市场预期欧洲央行(ECB)料很快采取行动来降低西班牙和意大利借贷成本,欧元仍受到支撑.<FRX/CN>

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然; 审校 张喜良

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