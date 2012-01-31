人民币兑美元大幅收升 客盘和海外市场料左右短期走势

* 人民币兑美元中间价下跌,但汇价明显收升

* 短期内客盘和海外市场波动是影响汇价主因

路透上海/北京1月31日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周二大幅收升,未受中间价下滑影响.交易员称,今日美元结汇盘较多,推动人民币上冲.料短期内客盘和海外市场波动预计将是影响汇价走势的主因.

他们并指出,下月中国国家副主席习近平将访问美国,不排除届时人民币中间价会以上涨作为相关"表示".

美国白宫上周一发表声明称,中国国家副主席习近平访美期间,将於2月14日在白宫会晤美国总统奥巴马.

"今天基本上是人民币单边升值,美元头寸富裕,结汇为主,"上海一银行交易员称,"即期汇价也一举突破了中间价水平."

上海另一银行交易员表示,"现在看,人民币趋势性(变化)不大,主要是客盘和中间价."

她并指出,近来中国官方和学者关於人民币汇率已接近均衡水平的言论渐多,因此汇率政策上可能更倾向於观望为主.在此情况下,海外市场美元走势和年後聚集的客盘变动或有望左右短期汇价.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价 -------------------------------------------------------------------

6.3085 6.3074 6.3320 6.3115 6.3056 6.3310

交易员并指出,上日人民币汇价虽一度受大量购汇客盘压至交易区间下限,但与此前贬值预期导致的"跌停"并不相同.

华南一银行交易员补充说,昨日午後一度强劲的购汇盘令人民币承压,加之节後市场流动性还未完全恢复,汇价因此触及交易区间下限,但这并不说明市场有明显的看贬人民币预期.

东京汇市,欧元周二走强,受有关希腊债务重组协议的冀望支撑,或为上探一重要技术水准作准备.若希腊重组债务达成协议,将能令该国避免无序违约.<FRX/CN>

以下为北京时间17:22,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.2775/75 6.2820

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2960/50 6.3080

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水95点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3180元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 李宏薇/曹巍浩; 审校 张喜良/林高丽

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