人民币中间价高开带动即期汇价收涨

* 人民币略收涨,结束之前连续三日跌势

* 隔夜美指回落,带动中间价高开

* 即期汇价跟随中间价小幅走升,购汇盘削减涨幅

* 短线难改强势美元格局

* 人民币升值趋缓已成市场共识

路透上海/北京5月21日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周一略收涨,结束之前连续三日跌势.投资者获利了结打压美元指数.DXY回调,带动人民币中间价高开;即期汇价随之小幅上涨,然购汇盘的浮现削减了部分涨幅.

交易员表示,除了美元指数因素外,八国集团(G8)领导人承诺对抗金融动荡及希腊问题解决进展,均对於支撑中间价起到正面作用.但他们也指出,欧债危机疑虑持续萦绕,场内谨慎情绪依然很浓,短期内强势美元格局恐难改变.

"欧洲(危机)尚有许多未知因素,避险心态仍较强,美元兑人民币还会有一定上涨空间,我们看到6.33左右."恒生银行(中国)有限公司交易主管陆敏强称.

他认为,中短期看来人民币或将存在小幅贬值趋势,但长期贬值条件并不具备.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3279 6.3187 6.3351 6.3116 6.3209 6.3284

全球主要国家领导人周六表示支持希腊留在欧元区,并承诺将采取所有必要措施应对金融动荡,并让越来越受到欧债危机威胁的全球经济恢复活力.

除外围经济因素外,市场也普遍认为,当前国内经济形势并不乐观,人民币升值的幅度或将大打折扣.

中国经济下行压力持续加大,让稳增长的问题变得突出起来.国务院总理温家宝最新讲话传递出新的政策信号,他表示要把稳增长放在更加重要的位置,有针对性地加强和改善宏观调控,及时适度预调微调.

以下为北京时间17:22,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3870/00 6.3870

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3260/70 6.3230

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水238点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3517元.

东京汇市,欧元周一延续自上周四个月低点反弹的走势,但投资人仍旧对希腊和西班牙的金融风暴感到担忧,八国集团(G8)承诺采取对抗欧元区危机的举措未能提供多少慰藉.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 刘昕/曹巍浩; 审校 曾祥进

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