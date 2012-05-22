人民币即期汇价随中间价走强续收涨

* 欧元持坚,带动中间价继续高开

* 客盘尚均衡,即期汇价随中间价续收涨

* 人民币贬值的可能性或随时存在

路透北京5月22日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周二续收涨.欧元在欧盟峰会前持坚,带动人民币中间价继续高开,同时客盘尚均衡,即期汇价随中间价走强.

"早上汇市好安静,中间价开在高点,(即期汇价)就一直缓慢往下走,现在维持在一个比较低的水准."华南地区一银行交易员称,"中间价开高40点,即期成交价也差不多走强40点,说明客盘均衡."

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3231 6.3199 6.3275 6.3077 6.3116 6.3279

上述交易员并进一步指出,最近开始的这轮汇改扶植出口的意愿还是挺强的,虽然市场显示出对当前汇价水平的认可,短期其继续呈现区间波动的可能性更大,但综合机构惜售外币资产的举动和中间价近期的走势情况判断,人民币贬值的可能性或随时存在.

摩根士丹利(MS.N)大中华区首席经济学家乔虹发布最新报告称,将今年中国国内生产总值(GDP)增长预期从9.0%下调至8.5%.预计人民币汇率升值步伐可能亦会暂停,其此前预期人民币兑美元汇率今年将升值4.5%.

以下为北京时间17:35,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3760/90 6.3830

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3220/40 6.3245

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水235点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3466元.

东京汇市,欧元始於四个月低点的反弹走势周二停滞,未能突破技术阻力位,但交易商表示至少在欧洲领导人本周非正式会议前,跌势或受限.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯

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