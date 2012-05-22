人民币即期汇价随中间价走强续收涨

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
* 欧元持坚,带动中间价继续高开
* 客盘尚均衡,即期汇价随中间价续收涨
* 人民币贬值的可能性或随时存在
路透北京5月22日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周二续收涨.欧元在欧盟峰会前持坚,带动人民币中间价继续高开,同时客盘尚均衡,即期汇价随中间价走强.
"早上汇市好安静,中间价开在高点,(即期汇价)就一直缓慢往下走,现在维持在一个比较低的水准."华南地区一银行交易员称,"中间价开高40点,即期成交价也差不多走强40点,说明客盘均衡."
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
-------------------------------------------------------------------
6.3231 6.3199 6.3275 6.3077 6.3116 6.3279
上述交易员并进一步指出,最近开始的这轮汇改扶植出口的意愿还是挺强的,虽然市场显示出对当前汇价水平的认可,短期其继续呈现区间波动的可能性更大,但综合机构惜售外币资产的举动和中间价近期的走势情况判断,人民币贬值的可能性或随时存在.
摩根士丹利(MS.N)大中华区首席经济学家乔虹发布最新报告称,将今年中国国内生产总值(GDP)增长预期从9.0%下调至8.5%.预计人民币汇率升值步伐可能亦会暂停,其此前预期人民币兑美元汇率今年将升值4.5%.
以下为北京时间17:35,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.3760/90 6.3830
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3220/40 6.3245
境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水235点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3466元.
东京汇市,欧元始於四个月低点的反弹走势周二停滞,未能突破技术阻力位,但交易商表示至少在欧洲领导人本周非正式会议前,跌势或受限.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透上海3月3日 - 中国股市沪综指周五连两日收跌。分析师指出，美联储升息预期打压国际大宗商品价格，国内周期股普遍走弱；而深市创业板龙头股乐视网破位下跌，亦打击市场人气。大盘跳空低开后，一直低位徘徊，成交萎缩。
路透北京3月3日 - 当被问及中国央行未来是否会继续“随行就市”上调逆回购利率时，央行副行长易纲周五表示，利率的波动是市场供求关系决定的，而且总体来说国内的利率非常稳定。