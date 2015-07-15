中国国务院：扩大外储委托贷款规模 放宽企业人民币境外债务融资

路透北京7月15日 - 中国国务院周三召开常务会议表示，要进一步推动对外贸易便利化，为外贸企业减负助力，促进进出口稳定增长；鼓励金融机构开展出口退税账户托管贷款等业务，扩大外汇储备委托贷款规模和覆盖范围，稳步放宽境内企业人民币境外债务融资。

中国政府网刊登会议内容称，要保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定，促进跨境贸易人民币结算便利化，帮助企业规避汇率风险。扩大短期出口信用保险规模，加大对中小微企业和新兴市场开拓的支持。

“推进新一轮更高水平对外开放，是经济提质增效升级的重要支撑。”会议称。

会议确定，大力提高口岸通关效率，推动全国一体化通关，加快复制推广自贸试验区的贸易便利化措施，在沿海各口岸开展国际贸易“单一窗口”试点；加快出口退税进度。

同时，调整《鼓励进口技术和产品目录》及进口贴息政策支持范围，扩大优惠利率进口信贷覆盖面，加大先进技术、设备和关键零部件及国内需求较大的部分消费品等进口，促进国内产业升级。

此外，清理规范进出口环节收费；大力支持外贸新型商业模式发展，扩大市场采购贸易方式试点，积极推进跨境电子商务和外贸综合服务企业发展。

会议指出，今年以来，通过加大定向调控等措施，中国经济运行缓中趋稳、稳中向好。“下一步巩固稳中向好基础，继续顶住下行压力，保持经济运行在合理区间，必须坚定不移推进改革，继续加大简政放权、放管结合、优化服务等改革力度。”

会议并决定，在去年以来已取消149项职业资格的基础上，再取消网络广告经纪人、注册电子贸易师、全国外贸业务员、港口装卸工等62项职业资格。

中国二季度国内生产总值（GDP）维持7%的增速，6月工业和投资也在回暖，经济企稳态势明显。但具体来看，二季度工业和投资与一季度相比还是偏弱，主要是服务业加速发展为GDP企稳贡献主要力量，经济内生动力不强，回升基础尚不牢固，稳增长还需要财政和货币“双驱动”。（完）

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(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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