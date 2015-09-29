人民币四连升收创逾三周新高 与离岸汇价靠拢贬值预期淡化

路透上海9月29日 - 人民币兑美元即期 CNY=CFXS 周二四连升收创逾三周新高，中间价 亦创逾一周新高。交易员称，国庆长假临近，部分零售购汇需求仍不少，而人民币已升至近期波动区间顶部，且与离岸价差明显收窄，续升空间不大，短期料维持6.36-6.38区间整理。

他们并指出，离岸CNH CNH=D3连续大涨之后今日小幅回落，目前两地价差几乎消失，基本达到管理层希望的汇价靠拢的汇改目标，预计价差再度大幅走阔的可能性亦有限。而随着两地价差缩窄，汇率贬值预期淡化，境内美元各期限掉期升水CNYXSWP=CFXS亦出现回落。

“(离岸)昨天太猛了，有的头寸撑不住就平掉了，那边也有很多option(期权)头寸hedge(对冲)的时候，相应的也要sell spot(卖出)，从结果来看，两边靠拢的目的已经达到了。”一外资行交易员表示。

亦有交易员质疑，两地同时干预情况下形成的两地汇价趋同能持续多长时间，还需要观察。

离岸CNH昨日大涨近400点子，一度触及6.3572元的一个半月新高，与在岸价差形成倒挂，这亦是8.11汇改以来首次出现。今日离岸人民币同业拆息隔夜资金HICNHONDF=亦因季末结算、及中国央行CNH市场干预影响走升。

另有市场分析人士指出，中国国家主席习近平出访美国期间，连续表态人民币不具持续贬值基础，同时美国对人民币加入SDR(特别提款权)也释出善意，令海外不少投机人民币续贬的仓位不得不平仓。

因国庆假期，10月1日至10月7日中国主要金融市场均休市。

人民币兑美元即期成交量CNYSPTVOL=CFXT为230亿美元，上日为243亿美元。历史最高成交量为8月12日创下的568亿美元，次高位8月28日的515亿美元。

全球汇市方面，日圆和瑞郎为周二汇市主要赢家，因避险情绪席卷全球市场，金融动荡时期往往比较受追捧的货币吸引资金流入。而美联储官员有关升息时间的信号不一，未给美元带来帮助。

新兴汇市方面，马币兑美元MYR=MY周二一度跌至4.4700的17年新低，因对中国及全球经济状况的持续担忧打压风险偏好及亚洲货币；而印度央行周二将指标利率调降50个基点，至四年半低点6.75%，降息幅度超过预期。

中国外汇交易中心周二更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3616。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率 。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 CNY=CFXS 收盘价、中间价 CNY=PBOC，以及离岸市 场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 CNY=CFXS 6.3636 6.369 0.08%

中间价 CNY=SAEC 6.366 6.3729 0.11%

成交额 CNYSPTVOL=CFXT 229.7亿美元 243亿美元

日内波动幅度(pips) 47 日高6.361 日低6.3657

今年以来升贬幅度 -2.51%

2005年汇改以来升贬幅度 30.06%

1年期美元/人民币掉期 +1,210

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 CNH= 6.3591 6.3573

一年期NDF 6.5765 6.5635

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）