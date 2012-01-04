人民币国际化犹如"养儿" 不能因短期风险而否定--港交所总裁

* 人民币国际化的长期目标是重建国际货币体系

* 不能因短期内成本可能大於收益否定国际化

* 港交所将推动人民币利率、汇率及商品衍生品市场发展

路透香港1月4日电---香港港交所(0388.HK)行政总裁李小加称,人民币国际化的长期目标是重建国际货币体系,使中国获得更大的政治经济话语权,不能因短期内成本可能大於收益而否定人民币国际化.

他并指出,港交所将积极推动人民币利率与汇率产品以及商品衍生品市场的发展,以进一步扩大离岸人民币的使用范围.

李小加在港交所网站上开设的博客中把"国际化"和"养儿子"进行类比,指出人民币国际化就是让人民币这个"儿子"从体内出生、成长、慢慢走出去,在贸易结算、计价、投资、储备等领域为国际所用.

他并指出,在人民币国际化的开始阶段,香港可以成为人民币国际化的"育儿园",为其提供安全可靠的试验场所.

在过去一年半里,香港离岸人民币市场得到了飞速发展.自2010年7月至今,香港人民币存量从1,000多亿增长至6,200亿,人民币贸易结算总额也增长了近15倍.

李小加指出,虽然美国已经开始陷入长期结构性困境并显现出没落衰老的迹象,但其仍是欧债危机告急时国际资本的避险地,主要原因就在於美国有美元这个主导国际货币体系的"儿子".

但他亦坦承,目前人民币国际化的过程中确实存在外储短期内增长加快并造成汇兑损失,以及离岸人民币回流可能降低国内货币和汇率政策有效性等问题,但国际化初期必须允许一定的资本项下进出,才能使人民币开始境外之生命.

"总而言之,我们要养好人民币这个'儿子',就得接受在中短期内成本可能会大於利益这个现实,并做好在未来较长一段时间持续供应营养、提供教育的准备."他称.

尽管中国当前尚未完成利率、汇率与资本项下管制等顶层设计改革,但李小加认为这不应成为人民币国际化开始推进的先决条件;而中国全球贸易顺差的格局亦不会阻止人民币国际化,何况中国对东南亚国家等新兴经济体还保持逆差.

"一句话,人民币国际化的规模可以大一些或小一些,但绝不能没有;速度可以快一些或慢一些,但绝不能停下来;温度可以热一些或冷一些,但一定要保证它的健康成长."他称.

中国一直致力於推进人民币国际化,尤其是中国国务院副总理李克强去年8月访港後,包括人民币外商直接投资(FDI)和RQFII(人民币合格境外机构投资者)的具体管理办法已经出台.

但在过去半年里,由於离岸人民币存量的增速有所放缓,离岸人民币市场首次出现贬值预期,各种质疑的声音也开始出现.甚至有专家建议暂缓推进人民币国际化.

中国央行行长周小川日前接受财新网专访时表示,推进人民币国际化,这主要取决於被市场接受的程度.影响因素包括中国改革开放进程、宏观经济增长的持续性和稳定性等等.

中国国家外汇管理局上周称,共批准10家由托管银行转报、已经完整提交相关申请材料的RQFII投资额度107亿元人民币.(完)

--记者 陈敏; 审校 林高丽

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