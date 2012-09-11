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路透中文国际短讯 | 2012年 9月 11日 星期二 15:01 BJT

中国8月新增人民币贷款超预期

中国人民银行周二公布，8月新增人民币贷款7,039亿元，高於路透调查中值的6,000亿元，这成为8月数据中的一抹亮彩，昭示"稳增长"政策步伐加快後已经小幅发力。

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