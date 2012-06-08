调查：人民币未来一年料升值1.9%

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
* 未来12个月人民币兑美元料升值1.9%,至6.25
* 三个月後人民币汇率料报6.30,六个月後至6.29
* 国内外经济前景不确定减轻人民币升值压力
* 人民币汇率调查详细结果,请点选页面
路透北京6月8日电---中国经济放缓和欧债危机蔓延料将令人民币放慢未来一年升值步伐,最新路透调查显示,中国人民币兑美元未来12个月预计升值约1.9%.
37位受访分析师的预测中值显示,未来一年人民币兑美元料升值至6.25.三个月後人民币兑美元料至6.30元,六个月後料升至6.29元.
"在贸易顺差收窄、资本流入减缓甚至流出和鼓励国内企业对外投资等因素的影响下,加之国际金融市场持续动荡,美元上升压力较大,人民币对美元升值压力明显减轻,阶段性贬值还会再次出现."交通银行金融研究中心首席经济学家连平称.他并预计,今年人民币对美元升幅放缓到约2%且波动加大.
本次调查是在中国央行周四晚宣布降息之前进行的.在2月的路透调查中,受访分析师预计未来一年人民币升值2.8%.
2011年全年人民币兑美元升值幅度约4.7%,今年迄今则下滑约1.1%,5月跌幅更是创下纪录最大.
人民币兑美元周五早盘小幅回落,即期报6.3697元.购汇盘持续旺盛和国际美元强势压制人民币短期走势.不过近期中间价相对坚挺,仍反映出央行遏制贬值预期扩散的意图.
连平认为,考虑到西班牙债务问题引发担忧,短期内国际金融市场继续动荡、美元继续走强,加之对中国经济增长放缓的担忧,预计6月人民币对美元继续小幅贬值、波动加大.
中国自2008年末全球金融危机爆发以来首次降息,或预示即将公布的5月经济数据疲弱.大型投行普遍预测年内中国还有降息可能.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 黄凯
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