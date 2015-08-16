中国商务部：此次人民币汇率正常调整对外贸的影响不宜过分解读

路透北京8月16日 - 中国商务部外贸司负责人周日表示，从近期一些主要经济体货币贬值情况看，其对出口的拉动效应远小于贬值幅度。中国作为出口、进口大国，且加工贸易占相当比重，此次人民币汇率正常调整，对外贸的影响不宜过分解读。

商务部网站新闻稿援引他的话并称，此次人民币兑美元汇率中间价报价的完善，对不同企业影响是不同的。以出口为主的企业将相对从中受益，以进口为主的企业相应地提高了换汇成本，一些重资产、美元负债高的企业也将受到一定影响。

但总体上看，中国出口结构调整趋势向好的势头没有改变，目前中国国际市场份额稳中有升的态势没有改变，当前中国外贸发展的基本面没有根本改变。

他并表示，当前，外贸发展的国际环境和国内发展条件已发生重大变化，面对新形势、新情况、新挑战，必须千方百计稳增长，坚定不移调结构，紧抓转变外贸发展方式这一主线，依靠创新驱动，努力巩固外贸传统优势，加快培育以技术、品牌、质量、服务为核心的竞争新优势，提高发展质量和效益。

中国央行周二改革人民币中间价后，人民币兑美元即期汇率已贬值约3%。商务部投资促进局副局长张玉中周三表示，人民币贬值将对出口产生刺激效果。（完）

(发稿 曾祥进; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。