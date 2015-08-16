中国商务部：此次人民币汇率正常调整对外贸的影响不宜过分解读

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月16日 - 中国商务部外贸司负责人周日表示，从近期一些主要经济体货币贬值情况看，其对出口的拉动效应远小于贬值幅度。中国作为出口、进口大国，且加工贸易占相当比重，此次人民币汇率正常调整，对外贸的影响不宜过分解读。
商务部网站新闻稿援引他的话并称，此次人民币兑美元汇率中间价报价的完善，对不同企业影响是不同的。以出口为主的企业将相对从中受益，以进口为主的企业相应地提高了换汇成本，一些重资产、美元负债高的企业也将受到一定影响。
但总体上看，中国出口结构调整趋势向好的势头没有改变，目前中国国际市场份额稳中有升的态势没有改变，当前中国外贸发展的基本面没有根本改变。
他并表示，当前，外贸发展的国际环境和国内发展条件已发生重大变化，面对新形势、新情况、新挑战，必须千方百计稳增长，坚定不移调结构，紧抓转变外贸发展方式这一主线，依靠创新驱动，努力巩固外贸传统优势，加快培育以技术、品牌、质量、服务为核心的竞争新优势，提高发展质量和效益。
中国央行周二改革人民币中间价后，人民币兑美元即期汇率已贬值约3%。商务部投资促进局副局长张玉中周三表示，人民币贬值将对出口产生刺激效果。（完）
(发稿 曾祥进; 审校 张喜良)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。