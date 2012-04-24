人民币兑美元微收涨 汇率趋於均衡

马凯称今年中国就业总量压力不减 要把就业放在更重要位置抓紧抓好
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。
* 人民币兑美元维持窄幅震荡走势
* 欧元表现出较强韧性,美指走势胶着
* 中间价波幅收窄,即期汇价走势平稳
* 官方释放利率市场化信息,关注政策新动向
路透上海4月24日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周二窄幅震荡,收盘微涨.扩大人民币波幅,允许机构卖空美元等新政的出台,均彰显政府对汇率趋於均衡的信心,即期市场走势近期亦维持区间盘整.
由於欧元区前景存忧,海外美元获得一定支撑,今日人民币中间价顺势走低.不过,上海一银行交易员指出,与此前不同的是,欧元俨然表现出较强的韧性,美元指数.DXY走势呈现胶着,中间价波动幅度有限,这亦成为市场走势趋於平静的重要原因.
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
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6.3073 6.3055 6.3119 6.3003 6.2970 6.3088
"目前的level看,市场各方都觉得是个相对均衡的价格,既不高也不低.市场波动就比较小."上述交易员认为.
他并表示,近日官方在利率市场化方面释放出很多信息,且央行、外管局此前连续出台新政,投资者对未来政策新动向颇为关注.
中国央行行长周小川日前表示,当前进一步完善汇率形成机制改革条件更加成熟,从中长期看,汇率的调整会给出明确信号使未来投资更偏重内需,并认为中国推进利率市场化改革的条件已基本具备.
以下为北京时间16:39,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.3460/00 6.3430
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3075/95 6.3055
境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水285点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3358元.
东京汇市澳元周二触及两周低点,因此前公布的通胀数据偏低,支持了澳洲央行或将大幅降息的预期.欧元在荷兰债券标售前走势低迷.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.并於2012年4月16日起扩大银行间即期外汇市场人民币/美元交易价浮动幅度限制至1%;随後又表示将对银行结售汇综合头寸的管理下限下调至零以下,即允许机构卖空美元.(完)
--发稿 冉莹/周晓峰; 审校 张喜良
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