发改委公布总投资300亿元公路工程获批 基建稳投资力度不减

路透北京1月27日 - 中国国家发展改革委继周一批复三项基建工程后，又新公布两项总计投资逾300亿元人民币的获批公路工程，以基建来稳投资稳增长的力度不减。

发改委网站刊登的新闻稿称，同意建设铁岭至本溪公路，路线起自铁岭腰堡，止于本溪高台子，全长约117公里。项目估算总投资约为79.7亿元（静态投资73亿元）。

其中，国家安排中央专项建设基金（车购税）7.02亿元，省安排政府性基金17.69亿元，共计约占总投资的31%；其余54.99亿元资金利用国内银行贷款解决。

另一项获批的为贵州省遵义至贵阳公路扩容工程。路线起自遵义青山，止于贵阳下坝，全长约147公里。项目估算总投资约为223.5亿元（静态投资209.3亿元），其中，国家安排中央专项建设基金77.55亿元作为项目资本金，约占总投资的34.7%，其余部分利用国内银行贷款解决。

据发改委新闻稿，上述两个工程可行性研究报告获批时间均为2014年11月28日。

“基本延续了国庆以来密集核准批准项目的节奏。”申银万国首席宏观分析师李慧勇表示，他认为此番密集批复基建项目，属于计划的落实，目前房地产疲软，经济守底还得靠基建。中央经济工作会议也明确强调投资是稳增长的关键。

中国国家发展改革委稍早已批复云南香格里拉至丽江公路等两项公路建设和一项航道建设工程，合计总投资268.05亿元；以及新建弥勒至蒙自铁路以及济南市城市轨道交通项目，两项目合计投资531亿元。

中国2014年经济增速降至7.4%的24年来的最低位，市场普遍预计今年中国GDP增长目标会下调至7%左右。发改委副主任朱之鑫此前表示，去年复苏弱于预期，加上挑战加大导致经济下行压力增加，2015年中国保持经济运行在合理区间，将保持投资稳定增长。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)

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