中交建董事长称争取至2015年海外业务占比提高至三成

路透北京2月23日电---中国最大的港口建设商--中国交通建设(1800.HK)董事长周纪昌周五表示,今年争取在上半年于香港设立海外投资公司,以开展海外收购及基建投资类业务;他并预计至2015年前,海外业务对整体的营收贡献比重拟增至约30%,海外利润争取占四成.

他在接受路透专访时并称,计划3月完成回归A股发行後,即开始根据业务发展部署後续融资计划,具体而言,将综合考虑发债、信托、融资租赁等多元化融资渠道.

"2012年我们的海外,疏浚,投资这三样业务会有一个比较强劲的增长态势.传统的基建业务不会大起大落.装备制造版块会缓慢稳步回升.这是今年我们的判断."周纪昌告诉路透.

据他介绍,中交建目前来自海外的营业额比重约为20%,海外利润占比接近三分之一.

中交建本月实施了首次公开发行人民币普通股以及吸收合并路桥建设600263.SS,发行价最终确定为5.4元/股,募资规模50亿元,比去年首次公布的方案缩水上百亿.

中交建H股周五在香港股市收高2.05%,报7.95港元.大盘恒指上涨0.12%.(完)

--发稿 苏丹/宿泱韫; 审校 黄凯

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