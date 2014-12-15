中国发改委再批五个大型基建项目 总投资1123亿元

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京12月15日 - 中国国家发改委周一批复广东龙川至怀集公路等四条公路建设项目的可行性报告，同时批复广西柳州至南宁高速公路改扩建工程可行性研究报告，上述五个基建项目总投资金额约1,123亿元人民币。
发改委网站新闻稿显示，其中预计投资金额最大的广东龙川至怀集公路项目，估算总投资约为401.8亿元，国家安排中央专项建设基金39.53亿元，广东省安排财政性资金121.19亿元，共计约占总投资的40％；其余241.08亿元资金利用国内银行贷款解决。
资料并显示，四川省汶川至马尔康公路项目估算总投资约为288亿元。其中，国家安排中央专项建设基金112亿元，四川省交通投资集团有限责任公司代表省政府以自有资金安排132.8亿元，共计约占项目总投资的85％；其余43.2亿元资金利用国内银行贷款解决。
为对抗经济下行压力，中国四季度基础设施投资步伐继续加快。四季度前两个月，发改委共分七批集中批复铁路等基建投资项目，累计投资额度已经超过9,000亿元。加上该批公路项目批复，四季度至今，发改委批复基础设施建设项目的累计投资额度已逾万亿元。（完）
欲浏览更多详情，请点选发改委网站：www.ndrc.gov.cn
(发稿 李贺; 审校 曾祥进)
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路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。