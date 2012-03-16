中国发布页岩气“十二五”规划

马凯称今年中国就业总量压力不减 要把就业放在更重要位置抓紧抓好
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。
路透北京3月16日电---中国国家能源局周五发布页岩气"十二五"(2011-2015年)规划称,2015年页岩气目标产量为65亿立方米.
规划并称,中国力争2020年页岩气产量达到600-1,000亿立方米.此外,十二五期间目标探明页岩气地质储量6,000亿立方米,可采储量2,000亿.
中国已将页岩气摆到能源勘查开发重要位置.中国国土资源部此前表示,2020年国内页岩气产量可望达1,000亿立方米以上,且今年计划开展1-2批页岩气探矿权招标出让.(完)
--发稿 苏丹；撰写 康熙泽; 审校 张喜良
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