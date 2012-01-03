南方东英资产管理公司将於本月发行RQFII产品

路透香港1月3日电---中国南方基金在香港的分支--南方东英资产管理有限公司称,其已於12月30日获得香港证监会批准发行RQFII(人民币合格境外机构投资者)产品,该产品将在今年1月新年後发行.

负责离岸人民币业务的公司董事总经理王进称,公司将推出的RQFII产品将是一只债券基金.因为中国内地的利率高於香港,相信该产品将受到香港投资者的欢迎.

中国国家外汇管理局上周称,共批准10家由托管银行转报、已经完整提交相关申请材料的RQFII机构(人民币合格境外机构投资者)投资额度107亿元人民币.

此次批准的十家机构包括南方东英资产管理有限公司、华夏基金(香港)有限公司、嘉实国际资产管理有限公司、大成国际资产管理有限公司、汇添富资产管理(香港)有限公司等.

RQFII又被称作小合格境外机构投资者(QFII)机制,是中国国务院副总理李克强8月出访香港时所公布的一系列推进人民币国际化的举措之一.(完)

--记者 陈敏; 审校 杨淑祯

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