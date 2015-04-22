中国证监会：将允许台资金融机构以RQFII方式投资大陆资本市场

路透北京4月22日 - 中国证监会副主席姜洋周三表示，待海峡两岸服务贸易协议实施后，将允许台资金融机构以人民币合格境外机构投资者(RQFII)方式投资大陆资本市场，进一步便利台资证券公司申请大陆QFII资格，允许符合条件的台资金融机构在大陆设立合资公司并提高持股比例等。

证监会网站刊登他在台北一论坛上的发言称，上述措施将进一步扩大大陆资本市场对台开放程度，有力促进两岸资本市场交流和合作。

据其介绍，截至3月底，共有30家台资金融机构获批大陆的QFII(合格境外机构投资者)资格，获得QFII投资额度合计66.70亿美元；批准了四家台资金融机构在大陆设立合资基金管理公司，12家台资证券公司在大陆设立25个代表处，24家台资企业在大陆A股市场上市。

姜洋同时表示，将进一步扩大内地与香港资本市场的合作。证监会将积极推进启动深港通和完善沪港通的相关工作，继续以准入前国民待遇加负面清单的模式推进内地资本市场对港开放，积极参与内地全境基本实现与香港服务贸易自由化相关工作。

此外，证监会还将加快推动两地基金互认安排，借鉴香港与其他地区互认经验，在监管体系相对独立、监管标准基本趋同的基础上，通过两地监管合作早日实现基金互认。

他指出，沪港通正式开通以来，总体运行平稳有序，实现了预期的目标。截至2015年3月底，累计成交5,536亿元人民币，其中沪股通4,724亿元、港股通812亿元。

姜洋并提到，下一步将继续推进新股发行注册制改革，全面加强多层次资本市场建设，努力使之成为服务和引领经济新常态的重要无形之手，成为推动大众创业、万众创新的广阔平台。（完）

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(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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