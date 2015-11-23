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中国财经 | 2015年 11月 23日 星期一 13:06 BJT

中国将向马来西亚提供500亿元人民币的RQFII投资额度--新华

路透北京11月23日 - 新华社周一报道称，中国宣布向马来西亚提供500亿元人民币合格境外机构投资者（RQFII）额度。

中国央行此前公布，截止6月底，中国国家外汇管理局已向132家海外机构授出RQFII额度共计3,909亿元，涉及国家和地区包括香港、英国、新加坡、法国、韩国、德国、澳大利亚等七个国家和地区。

以下是中国央行授予各国家和地区的RQFII额度情况：

序号 宣布时间 国别或地区 总额度

1 8/1/2011 香港 　 　2,700亿元

2 10/15/2013 英国 　　800亿元

3 10/22/2013 新加坡 500亿元

4 3/26/2014 法国 800亿元

5 7/3/2014 韩国 800亿元

6 7/7/2014 德国 800亿元

7 11/3/2014 卡塔尔 300亿元

8 11/10/2014 加拿大 500亿元

9 11/17/2014 澳大利亚 500亿元

10 1/21/2015 瑞士 500亿元

11 4/3/2015 卢森堡 500亿元

12 5/25/2015 智利 500亿元

13 6/28/2015 匈牙利 500亿元

14 11/17/2015 新加坡 1,000亿元

15 11/23/2015 马来西亚 500亿元 （完）　　　　　　　

(发稿 李铮; 审校 曾祥进)

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