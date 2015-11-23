中国将向马来西亚提供500亿元人民币的RQFII投资额度--新华

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京11月23日 - 新华社周一报道称，中国宣布向马来西亚提供500亿元人民币合格境外机构投资者（RQFII）额度。
中国央行此前公布，截止6月底，中国国家外汇管理局已向132家海外机构授出RQFII额度共计3,909亿元，涉及国家和地区包括香港、英国、新加坡、法国、韩国、德国、澳大利亚等七个国家和地区。
以下是中国央行授予各国家和地区的RQFII额度情况：
序号 宣布时间 国别或地区 总额度
1 8/1/2011 香港 2,700亿元
2 10/15/2013 英国 800亿元
3 10/22/2013 新加坡 500亿元
4 3/26/2014 法国 800亿元
5 7/3/2014 韩国 800亿元
6 7/7/2014 德国 800亿元
7 11/3/2014 卡塔尔 300亿元
8 11/10/2014 加拿大 500亿元
9 11/17/2014 澳大利亚 500亿元
10 1/21/2015 瑞士 500亿元
11 4/3/2015 卢森堡 500亿元
12 5/25/2015 智利 500亿元
13 6/28/2015 匈牙利 500亿元
14 11/17/2015 新加坡 1,000亿元
15 11/23/2015 马来西亚 500亿元 （完）
(发稿 李铮; 审校 曾祥进)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)