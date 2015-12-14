版本:
中国
中国财经 | 2015年 12月 14日 星期一 14:27 BJT

中国央行：RQFII试点扩大至阿联酋 投资额度500亿元人民币

路透北京12月14日 - 中国央行周一公告称，已与阿联酋央行续签了双边本币互换协议，并将人民币合格境外机构投资者（RQFII）试点地区扩大到阿联酋，投资额度为500亿元人民币。

刊登在央行网站的新闻稿指出，此次本币互换规模维持350亿元人民币/200亿阿联酋迪拉姆不变，有效期三年，经双方同意可以展期。双方并签署了在阿联酋建立人民币清算安排的合作备忘录。

央行表示，中阿两国金融合作有利于中阿两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易，促进双边贸易、投资便利化。

此前中阿两国于2012年1月17日签署双边本币互换协议，协议规模350亿元人民币/200亿阿联酋迪拉姆，期限3年。 （完）

(发稿 马蓉; 审校 曾祥进)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐