中国央行：RQFII试点扩大至阿联酋 投资额度500亿元人民币

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京12月14日 - 中国央行周一公告称，已与阿联酋央行续签了双边本币互换协议，并将人民币合格境外机构投资者（RQFII）试点地区扩大到阿联酋，投资额度为500亿元人民币。
刊登在央行网站的新闻稿指出，此次本币互换规模维持350亿元人民币/200亿阿联酋迪拉姆不变，有效期三年，经双方同意可以展期。双方并签署了在阿联酋建立人民币清算安排的合作备忘录。
央行表示，中阿两国金融合作有利于中阿两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易，促进双边贸易、投资便利化。
此前中阿两国于2012年1月17日签署双边本币互换协议，协议规模350亿元人民币/200亿阿联酋迪拉姆，期限3年。 （完）
(发稿 马蓉; 审校 曾祥进)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。