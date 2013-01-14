郭树清：RQFII和QFII额度可扩大至目前10倍

海航实业拟向新加坡物流商CWT提全面收购 涉资高至77亿港元
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
路透香港1月14日 - 中国证监会主席郭树清周一称,RQFII(人民币合格境外机构投资者)和QFII(合格境外机构投资者)的投资额度,可以扩大到目前10倍的水平.
郭树清在港出席"亚洲金融论坛"时表示,"QFII和RQFII目前在股市的投资占比为1.5-1.6%,希望这个规模可以扩大9-10倍."
中国证监会去年11月曾表示,与有关部门就在原有700亿元RQFII投资额度的基础上,继续增加2,000亿元额度一事,原则上达成一致,将有计划、有步骤地实施.在增加RQFII投资额度的同时,有关部门正在着手修订相关实施细则,拟进一步扩大机构范围、放宽投资比例限制等.(完)
(记者 雷美珍; 撰写 梁慧仪; 审校 张喜良)
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