中国铁道部年内三次追加投资规模

* 铁道部第三次上调年度投资规模至6,300亿元,较年初增加22%

* 预示着四季度铁道固定资产投资将达3,000多亿元

* 中国稳增长的重力仍在铁公基上加码

路透北京10月11日电---中国铁道部年内第三次追加今年投资规模至6,300亿元人民币,较年初公布的增长22%,这意味着铁道部四季度的投资规模将达到3,000多亿元,与今年前三季投资总额相当.呼应了中国在"稳增长"前提下,正全力加快扩大基本建设.

据周三公布的最新一期铁路建设债券募集说明书显示,今年全国铁路固定资产投计划总规模较9月再提高200亿元至6,300亿元,其中基本建设投资提至5,160亿元.而铁道部今年1-9月完成的铁路固定资产投资为3,441.56亿元.

这也是铁道部年内第三次追加投资规模.迫于经济下滑的压力,中国正在加大政府投资规模,而周三召开的国务院常务会议提出鼓励城市优先发展公共交通,并要加大政府投资,都表明"铁(路)公(路)基(建)"仍是政府投资的重点.

中国发改委近期加快基建项目投资批复.9月初,继批复总投资规模逾7,000亿元的25个城轨规划和项目後,又公布了批复13个公路建设项目、10个市政类项目和7个港口、航道项目.

以下为根据铁道部发债公告整理的今年以来铁道部投资规模变化情况一览:

时间 铁路固定资产投资计划总规模 其中基本建设投资

(亿元) (亿元)

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2012年年初 5,160 4,060

2012年7月 5,800(+640) 4,700

2012年9月 6,100(+300) 4,960

2012年10月 6,300(+200) 5,160

注:增加数均为较前次

据其发行公告数据显示,2011年全国铁路共完成基本建设投资4,610.84亿元.路网大中型项目310个,完成投资4,594.12亿元.其中,新建铁路完成投资3,899.05亿元,既有线扩能改造完成投资695.07亿元,分别占84.9%和15.1%.地方铁路完成投资13.52亿元.(完)

--发稿 沈燕;审校 杨淑祯

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