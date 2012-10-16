马凯：确保全面完成今年铁路投资建设计划

路透北京10月16日电---中国国务委员兼国务院秘书长马凯在周二召开的铁路建设工作座谈会上强调,确保全面完成今年铁路投资建设计划,推进铁路投融资体制改革.

新华社援引他的话称,今後一个时期,铁路仍然是交通运输的薄弱环节,必须充分利用各方面有利条件,加快推进铁路建设工作,进一步提高铁路的运输 保障能力;积极稳妥推进政企分开改革,多渠道、多方式吸引社会资金投资铁路建设.

"按照'保在建,上必需、重配套'的要求,狠抓工作落实,科学有序加快铁路建设,全面完成今年铁路建设各项任务并做好'十二五'後三年铁路建设各项准备工作."马凯称.

根据上周公布的最新一期铁路建设债券募集说明书显示,中国铁道部年内第三次追加今年投资规模至6,300亿元人民币,较年初公布的增长22%,这意味着铁道部四季度的投资规模将达到3,000多亿元,与今年前三季投资总额相当.呼应了中国在"稳增长"前提下,正全力加快扩大基本建设.

马凯指出,要确保哈尔滨-大连、北京-石家庄-郑州客运专线等一批铁路重点项目按期建成开通,安全投入运营;确保郑州-徐州、宝鸡-兰州、西安-成都等一批新的重大项目年内开工建设. (完)

--发稿 沈燕;审校 杨淑祯

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