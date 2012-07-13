“稳增长”背景下铁路建设加速回暖

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透北京7月13日电---在中国促投资稳增长的背景下,铁路建设延续今年年初以来的回暖之势,上半年固定资产和基建建设投资同比降幅缩窄.分析人士称,铁路建设最大的风险在於资金,若接下来铁路融资能得到保证,完成全年规划不成问题.
中国铁道部周四稍晚公布数据显示,1-6月全国铁路固定资产投资累计完成1,777.5亿元人民币,同比降幅由1-5月的41.1%缩窄至36.1%;其中基本建设投资累计完成1,487亿元,同比减38.6%,亦较1-5月的46.9%收窄.
经路透测算,6月单月投资亦环比增加,铁路固定资产投资和基建投资分别为481亿和432亿元,分别较5月增加20%和27.8%.
中国国家统计局稍早发布二季度国内生产总值(GDP)增速创逾三年新低但基本符合预期,对中国经济能否止跌的疑虑,在二季度宏观数据出炉後似乎有所减轻.国务院总理温家宝稍早表示,稳增长不仅是当务之急,而且是一项长期的艰巨任务;而在稳增长政策中,当前重要的是促进投资的合理增长.
分析人士认为,鉴於中央一再强调房地产调控不放松,下半年的投资重点主要在基建投资上.
元富证券上海代表处分析师钟璘阳表示,总理促进投资的表态有助於提升信心,也利於铁路融资贷款,就单月新增基建投资而言,7月预计能够由本月的同比下降0.9%转为正增长.
铁道部的融资压力今年已有所缓解.铁道部终获突破发债限额特赦令,今年债券融资供给扩容尘埃落定.三位消息人士7月初对路透表示,中国铁道部今年获监管层批准的企业债发行额度为1,500亿元人民币,这一水平较去年增五成.
以下为最近几年全国铁路投资情况一览:
固定资产投资
2012年1-6月 1-5月 1-4月 1-3月 1-2月 1月 2011年 2010年 2009年 2008年
金额(亿元) 1,778 1,297 896 596 299 123 5,863 8,427 7,045 4,168
同比增幅(%) -36.1 -41.1 -48.3 -51.0 -57.7 -69.6 -30.1 19.6 69.0 61.5
基本建设投资
2012年1-6月 1-5月 1-4月 1-3月 1-2月 1月 2011年 2010年 2009年 2008年
金额(亿元) 1,487 1,055 717 426 208 87 4,611 7,075 6,004 3,376
同比增幅(%) -38.6 -46.9 -54.1 -60.9 -67.5 -76.0 -34.8 17.8 77.9 88.6
注:表格根据铁道部官方网站公布的数据整理,金额四舍五入到亿位.(完)
更多信息,请点选铁道部链接:(here)
--发稿 宿泱韫; 审校 林高丽
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