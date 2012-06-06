铁路专用设备招投标将推入地方交易市场--铁道部长

路透北京6月6日电---中国铁道部门政企不分,高铁采购天价设备备受诟病.中国铁道部部长盛光祖周三表示,在总结铁路工程建设招投标进入地方交易市场做法的同时,年底前将把铁路利用外资建设项目和机车车辆等专用设备招投标也推入地方交易市场.

"铁路系统原来的工程招投标自成体系,交易市场管办不分,招标信息不公开不透明,为个别人打着发展铁路事业旗号插手干预提供了条件和空间,"新华社援引盛光祖在全国公共资源交易市场建设工作推进会上的讲话称.

中国铁路改革正缓缓推进.铁道部5月下旬印发"关於铁路工程项目进入地方公共资源交易市场招投标工作的指导意见",明确要求取消铁道部和18个铁路局原有的铁路工程交易中心,所有的铁路工程项目按照属地或授权原则,进入地方公共资源交易市场招投标.

目前第一批八个铁路局(包括进入异地的两个铁路局)已正式进入地方交易市场招标;今年6月底前,其他10个铁路局(包括进入异地的1个铁路局)进入地方交易市场招标.

据盛光祖介绍,首先进入地方交易市场的是铁道部管理的大中型项目分"两步走",2011年9月需要隔夜评标的进入北京市工程交易中心隔夜评标区评标;2011年12月,全部项目进入北京市工程交易中心招标.

其次是铁路局管理的项目进入当地公共资源交易市场,分"三步走":一是地方公共交易市场完全具备条件的一次性进入,有六个铁路局;二是具备当天评标条件但不具备隔夜评标条件的,当天评标的项目进入当地市场,需要隔夜评标的先进入异地具备条件的场所,有九个铁路局.

三是当地尚不具备条件的先进入异地具备条件的市场,有三个铁路局.待这些地方的交易市场具备条件後,取消过渡措施,返回当地.

报导援引统计数据称,铁路大中型项目已有21个进入北京市工程交易中心招标,交易金额26.5亿元人民币.

中国原铁道部部长刘志军因严重违纪被开除党籍,并因涉嫌犯罪问题移送司法机关依法处理.

去年甬温线动车追尾特大事故後,铁道建设融资问题一直为市场密切关注.国务院总理温家宝2月表示,铁路建设资金紧张,国家准备采取的办法包括国家资金保障、财政担保发行债券.

最新数据显示,资金压力下,今年1-4月全国铁路固定资产投资累计完成895.97亿元人民币,同比降幅由1-3月的51%缩窄至48.3%.

--发稿 沈燕; 审校 乔艳红

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