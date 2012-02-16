中国铁路1月固定资产投资同比降幅再度扩大

中国今年1月铁路固定资产投资和基本建设投资降幅再次扩大。自去年7月出现近年首度下滑以来，其降幅呈逐月扩大之势。分析师称今年情况依然不容乐观。政府则希望引入民间资本，解决资金紧张问题。

* 铁路投资降幅呈逐月扩大之势

* 今年情势亦不容乐观

* 政府冀有序引入民间资本

路透北京2月16日电---中国今年1月铁路固定资产投资和基本建设投资降幅再次扩大.自去年7月出现近年首度下滑以来,其降幅呈逐月扩大之势.分析师称今年情况依然不容乐观.政府则希望引入民间资本,解决资金紧张问题.

中国铁道部周三公布数据显示,今年1月全国铁路固定资产投资累计完成122.822亿元人民币,较上年同期降幅扩至69.6%;其中基本建设投资累计完成87.3182亿元,同比大减76%.

国信证券建筑与工程行业首席分析师邱波认为,1月铁路投资下滑虽有春节因素影响,但核心问题还是由於铁道部今年资金情况不容乐观."铁道部整个流动性去年以来都比较差,又积累了大量负债,今年偿债的压力比较大.我们预计今年的铁路投资大概在4,400亿元."

铁道部同时公布的2011年数据显示,去年铁路固定资产投资累计完成约5,863亿元,同比下降30.1%;基建投资完成4,611亿元,同比减34.8%.两者均低於铁道部去年年初的目标,7,455亿元和6,000亿元.

自2007年来,铁路建设经历了连续几年的高速增长,但在去年,由於受到723甬温动车追尾事故的冲击,而铁道部的负债率也在节节攀升,铁路投资开始放慢脚步.

铁道部部长盛光祖去年年底表示,2012年铁道部将安排固定资产投资5,000亿元人民币,其中基本建设投资4,000亿元.均低於2011年的目标.

而随着铁道部的负债率攀升至近60%,铁路建设融资问题也日益受到关注.国务院总理温家宝近期表示,现在铁路建设资金紧张,国家准备采取的办法包括国家资金保障、财政担保发行债券,还有就是在统筹规划下,明确政策,有序引入民间资本.

以下为最近几年全国铁路投资情况一览:

固定资产投资

2012年1月 2011年 2010年 2009年 2008年

金额(亿元) 123 5,863 8,427 7,045 4,168

同比增幅(%) -69.6 -30.1 19.6 69.0 61.5

基本建设投资

2012年1月 2011年 2010年 2009年 2008年

金额(亿元) 87 4,611 7,075 6,004 3,376

同比增幅(%) -76.0 -34.8 17.8 77.9 88.6

注:表格根据铁道部官方网站公布的数据整理,金额四舍五入到亿位.(完)

更多信息,请点选铁道部链接:(here)

--发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯

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