中国铁路设备出口面临机遇 将多措并举促出口--商务部

路透北京2月5日 - 中国商务部周四表示，考虑到全球铁路市场容量在2018年有望达1,900亿欧元，中国铁路设备出口面临难得机遇，将加快标准国际化建设、加强境外营销网络建设、拓宽外汇利用渠道支持中国铁路相关企业走出去。

商务部新闻稿援引德国权威咨询机构报告称，目前全球铁路市场容量为1,620亿欧元，未来有望以每年3.4%的速度增长；而且南美、中东欧、俄语地区轨道交通设备进入车辆更新换代高峰，未来高铁将成为铁路市场的重要增长点。

商务部对外贸易司副司长支陆逊在发布会上表示，为促进中国铁路装备出口，将加快标准国际化建设和企业诚信体系建设，未来会通过中介对外发布企业诚信指数。

同时，指导企业防风险，加强境外营销网络建设，加大本地化建设，既要走出去也要走进去，并按WTO规则，把产业和金融优势结合起来，如拓宽外汇利用渠道，支持企业境外发债募集资金，政策性机构应为企业走出去提供合理的融资空间。

他指出，中国铁路走出去目前遇到的问题主要是，跟欧美日相比起步晚，技术待完善，标准国际化有待提高，个别企业出口秩序需规范，境外售后网络建设与发达国家也有差距，而且，部分国家非商业风险上升，也需要企业规避风险。

最近中国铁建股份有限公司(601186.SS)(1186.HK)投标墨西哥高铁项目备受瞩目，去年11月墨方宣布由中国铁建牵头的联合体中标价值37.5亿美元的高铁项目，之后又取消中标结果，并于1月中重新招标。中国铁建表示将积极准备重新投标该项目，但墨西哥政府又宣布无限期暂停其拟建的高铁项目。

对此，商务部对外投资和经济合作司商务参赞周振成表示，“事件发生后，我们态度是对中国企业已经发生的费用、产生的利益应该采取有效的措施予以保障。”

稍早国家发展和改革委已表态，对此感到遗憾。发改委指出，中国企业为参与该项目招标开展了大量工作，付出了很大的人力和财力。中方希望墨政府妥善处理项目搁置引起的后续问题，切实保障中国企业的合法权益。

中国装备正加速走出去的步伐。国务院此前表示加快铁路、核电、建材生产线等中国装备“走出去”，推进国际产能合作、创新对外合作模式，探索采取合资、公私合营等投资运营方式。同时完善支持政策，拓宽外汇储备运用渠道，支持企业在境内外发行股票或债券募集资金，发挥政策性金融工具作用，为重大装备和优势产能“走出去”提供合理的融资便利。

海关总署周三公布的数据显示，2014年中国出口铁路设备267.7亿元人民币，同比增长22.6%。其中，12月出口28.1亿元，同比增长42.3%，环比增长22%。

商务部新闻稿称，中国铁路设备已经成为外贸出口新增长点，机车车辆出口由2001年的不到8,000万美元增至2014年的37.4亿美元，年均增速达34.7%。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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