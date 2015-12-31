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中国财经 | 2015年 12月 31日 星期四 10:01 BJT

2015年中国新增铁路里程创新高 完成固定资产投资8200亿元

路透北京12月31日 - 中国铁路延续去年高投资，新线投产里程则刷新历史最高。中国铁路总公司表示，2015年全国铁路完成固定资产投资8,200亿元人民币，新增铁路运营里程9,000多公里，新开工61个项目。

铁路总公司网站新闻稿称，到2015年底，全国铁路营业里程超过12万公里，居世界第二位，其中高铁1.9万公里，居世界第一位。

铁总表示，全年铁路建设所需资金全部得到落实，发挥了铁路建设对经济发展的拉动作用。

今年建成投产的高铁项目包括：合肥至福州、哈尔滨至齐齐哈尔、沈阳至丹东、吉林至图们至珲春、丹东至大连、成都至重庆、天津至保定、海南环岛等。

国务院总理李克强今年两会时曾表示，今年中国将增加公共产品的有效投资，铁路投资要保持在8,000亿元以上。

去年中国完成铁路建设投资8,088亿元，新线投产为8,427公里。

以下为最近几年全国铁路固定资产投资情况一览:

2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年

金额(亿元) 8,200 8,088 6,658 6,310 5,863 8,427 7,045 4,168（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

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