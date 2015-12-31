2015年中国新增铁路里程创新高 完成固定资产投资8200亿元

中国国家统计局2016年经济运行情况发布会要点摘录
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透北京12月31日 - 中国铁路延续去年高投资，新线投产里程则刷新历史最高。中国铁路总公司表示，2015年全国铁路完成固定资产投资8,200亿元人民币，新增铁路运营里程9,000多公里，新开工61个项目。
铁路总公司网站新闻稿称，到2015年底，全国铁路营业里程超过12万公里，居世界第二位，其中高铁1.9万公里，居世界第一位。
铁总表示，全年铁路建设所需资金全部得到落实，发挥了铁路建设对经济发展的拉动作用。
今年建成投产的高铁项目包括：合肥至福州、哈尔滨至齐齐哈尔、沈阳至丹东、吉林至图们至珲春、丹东至大连、成都至重庆、天津至保定、海南环岛等。
国务院总理李克强今年两会时曾表示，今年中国将增加公共产品的有效投资，铁路投资要保持在8,000亿元以上。
去年中国完成铁路建设投资8,088亿元，新线投产为8,427公里。
以下为最近几年全国铁路固定资产投资情况一览:
2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年
金额(亿元) 8,200 8,088 6,658 6,310 5,863 8,427 7,045 4,168（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透香港1月19日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴早期投资者--风险投资基金纪源资本(GGV Capital)计划成立公司的第一支人民币基金，以便更容易地投资中国对外资设限的领域，例如互联网。
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。