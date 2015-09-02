版本:
中国
中国财经 | 2015年 9月 2日 星期三 15:00 BJT

中国铁路总公司上半年亏损88.2亿元 同比扩大逾六成

路透上海9月2日 - 中国铁路总公司日前公布，2015年上半年实现收入合计4,313.25亿元人民币，税后利润为亏损88.2亿元，亏损幅度较上年同期的53.56亿元扩大逾六成。

刊登在中国债券信息网的该公司1-6月财务报表审计报告并显示，截至今年6月末，其资产总额5.82万亿元，较上年末增加3.7%；负债总额3.86万亿元，较上年末增5%；6月末负债率略升至66.3%。

此外，上半年铁路总公司实现运输收入2,891.99亿元；去年全年则为5,920.4亿元。

铁路总公司2015年首季税后利润为亏损64.61亿元，同比亏损幅度稍有扩大；该公司2014年则实现税后利润6.36亿元，同比增近150%。

在实行铁路政企分开后，中国铁路总公司于2013年3月14日正式成立，为中央管理的国有独资企业，注册资金10,360亿元。(完)

参看相关细节，请点选中国债券信息网 here

(发稿 边竞; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐