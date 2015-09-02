中国铁路总公司上半年亏损88.2亿元 同比扩大逾六成

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海9月2日 - 中国铁路总公司日前公布，2015年上半年实现收入合计4,313.25亿元人民币，税后利润为亏损88.2亿元，亏损幅度较上年同期的53.56亿元扩大逾六成。
刊登在中国债券信息网的该公司1-6月财务报表审计报告并显示，截至今年6月末，其资产总额5.82万亿元，较上年末增加3.7%；负债总额3.86万亿元，较上年末增5%；6月末负债率略升至66.3%。
此外，上半年铁路总公司实现运输收入2,891.99亿元；去年全年则为5,920.4亿元。
铁路总公司2015年首季税后利润为亏损64.61亿元，同比亏损幅度稍有扩大；该公司2014年则实现税后利润6.36亿元，同比增近150%。
在实行铁路政企分开后，中国铁路总公司于2013年3月14日正式成立，为中央管理的国有独资企业，注册资金10,360亿元。(完)
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(发稿 边竞; 审校 张喜良)
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