中国发改委批复隆黄等三个铁路项目 总投资逾千亿元

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月28日 - 中国国家发改委日前批复新建隆黄铁路叙永至毕节段、徐州至淮安至盐城铁路两项目的可行性研究报告，以及新建武汉至十堰铁路孝感至十堰段项目的核准，总投资超过1,000亿元人民币。
发改委网站周一刊登批复全文称，为完善西南地区路网布局，连通隆昌至黄桶铁路通道，促进沿线国土资源开发和经济社会发展，同意报来新建叙永至毕节铁路建设方案。
该项目总投资137.6亿元，其中工程投资131.6亿元，机车车辆购置费6亿元。资金来源为，资本金占总投资50%，计68.8亿元，中国铁路总公司出资10%，利用铁路发展基金等解决；云南省、贵州省、四川省分别出资30%、19%、41%，由自筹资金解决，承担境内征地拆迁工作。资本金以外利用国内银行贷款。
为完善铁路路网布局，改善苏北地区交通运输条件，促进区域经济社会发展，同意新建徐州至淮安至盐城铁路的主要建设方案。
该项目总投资428.25亿元，其中工程投资400.75亿元，动车组购置费27.5亿元。资金来源为，资本金占总投资的50%，徐州至淮安段江苏省和中国铁路总公司分别承担资本金的50%，淮安至盐城段江苏省和中国铁路总公司分别承担资本金的70%、30%。江苏省共计出资121.42亿元，负责征地拆迁工作及费用，征地拆迁费用由投资各方确认后计入项目地方股份，江苏省出资由自筹解决。中国铁路总公司共计出资92.71亿元，使用铁路发展基金。资本金以外的资金利用国内银行贷款。
此外，发改委还原则同意新建武汉至十堰铁路孝感至十堰段，项目总投资527.5亿元，其中工程投资504.6亿元，动车组购置费22.9亿元。
资金来源为：项目资本金占总投资的50%，计263.75亿元，其中资本金80%计211亿元，由湖北省铁路投资集团公司及孝感市城市建设投资公司、随州市城市投资集团有限公司、襄阳市建设投资经营有限公司和十堰市城市基础设施建设投资有限公司共同出资（含征地拆迁费用），其余资本金20%计52.75亿元，由中国铁路总公司以自有资金出资。资本金以外的资金利用中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)等贷款解决。（完）
欲览详情，请点击发改委网站链接 www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbtz/
(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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