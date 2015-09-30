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中国财经 | 2015年 9月 30日 星期三 09:13 BJT

中国中车签订780亿元重大合同 占2014年营业收入的65.2%

路透上海9月30日 - 中国大型轨道交通车辆生产企业--中国中车(1766.HK)(601766.SS)周三公告称，公司于近期签订若干项重大合同，合计金额约780.3亿元人民币，占公司2014年营业收入的65.2%。

公告显示，其中较大金额的合同包括：中国中车下属动车生产企业分别与中国铁路总公司签订了总计约605.1亿元的动车组销售合同；公司控股子公司南车青岛四方机车车辆股份有限公司与香港铁路有限公司签订了约48.4亿元的地铁销售合同；公司下属客车企业分别与中国铁路总公司签订了总计约36.4亿元的客车销售合同。

中车由中国南车与中国北车合并而成，双方合并于6月初完成，中国南车的简称自6月8日起变更为中国中车。

中国中车A股上一交易日收报12.67元，近一个月累积上涨4.8%。（完）

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(发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)

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