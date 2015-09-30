中国中车签订780亿元重大合同 占2014年营业收入的65.2%

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海9月30日 - 中国大型轨道交通车辆生产企业--中国中车(1766.HK)(601766.SS)周三公告称，公司于近期签订若干项重大合同，合计金额约780.3亿元人民币，占公司2014年营业收入的65.2%。
公告显示，其中较大金额的合同包括：中国中车下属动车生产企业分别与中国铁路总公司签订了总计约605.1亿元的动车组销售合同；公司控股子公司南车青岛四方机车车辆股份有限公司与香港铁路有限公司签订了约48.4亿元的地铁销售合同；公司下属客车企业分别与中国铁路总公司签订了总计约36.4亿元的客车销售合同。
中车由中国南车与中国北车合并而成，双方合并于6月初完成，中国南车的简称自6月8日起变更为中国中车。
中国中车A股上一交易日收报12.67元，近一个月累积上涨4.8%。（完）
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(发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。