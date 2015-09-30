中国中车签订780亿元重大合同 占2014年营业收入的65.2%

公告显示，其中较大金额的合同包括：中国中车下属动车生产企业分别与中国铁路总公司签订了总计约605.1亿元的动车组销售合同；公司控股子公司南车青岛四方机车车辆股份有限公司与香港铁路有限公司签订了约48.4亿元的地铁销售合同；公司下属客车企业分别与中国铁路总公司签订了总计约36.4亿元的客车销售合同。