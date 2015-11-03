中国发改委批复新建北京至张家口铁路 投资总额584.1亿元

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京11月3日 - 中国河北省张家口市发改委周二称，新建北京至张家口铁路可行性研究报告已获国家发改委批复，投资估算总额为584.1亿元人民币。
张家口发改委网站发布新闻稿称，该线路起自北京北站，经北京市海淀区、昌平区、延庆县，河北省怀来县、宣化区至张家口市，正线全长174公里（含已批复八达岭越岭段工程），全线共设10座车站。
国家发改委在批复中要求，下步工作要结合城市规划，优化铁路枢纽布局，推进铁路客站及周边用地综合开发；加强生态环境保护，建设和运营中要切实落实生态保护、污染防治各项要求及文化遗产保护的各项措施；强化防范、化解社会风险的工作措施。
新建京张铁路主要技术指标为客运专线双线，铁路等级为高速铁路，电力牵引，设计行车速度每小时250公里，规划运输能力为单向每年6,000万人，建设工期4年6个月。
发改委稍早已批复北京至张家口铁路八达岭越岭段工程，全长15.44公里，项目总投资17.49亿元。
扩投资仍是中国稳经济的重要手段。欲浏览背景资料：中国政府2015年经济及主要改革政策一览。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。