中国进出口银行将向铁路总公司提供5000亿元授信额度

路透北京11月19日 - 中国进出口银行周四称，与中国铁路总公司签署《银企战略合作协议》，根据协议，进出口银行将向中铁总提供总额5,000亿元人民币的授信额度。

进出口银行官网新闻稿显示，进出口银行还将利用其在国外大型项目融资方面的经验以及独特的金融政策优势，支持中铁总实施境内外基础设施建设项目。

该行表示，今后将继续依托其在海外项目开发、国际银团贷款、中长期项目融资贷款以及国际结算等业务的丰富经验，充分发挥其在国际经济合作领域的比较优势，为推动“一带一路”、“互联互通”“高铁外交”等战略提供全方位融资支持。（完）