中国进出口银行将向铁路总公司提供5000亿元授信额度

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京11月19日 - 中国进出口银行周四称，与中国铁路总公司签署《银企战略合作协议》，根据协议，进出口银行将向中铁总提供总额5,000亿元人民币的授信额度。
进出口银行官网新闻稿显示，进出口银行还将利用其在国外大型项目融资方面的经验以及独特的金融政策优势，支持中铁总实施境内外基础设施建设项目。
该行表示，今后将继续依托其在海外项目开发、国际银团贷款、中长期项目融资贷款以及国际结算等业务的丰富经验，充分发挥其在国际经济合作领域的比较优势，为推动“一带一路”、“互联互通”“高铁外交”等战略提供全方位融资支持。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。