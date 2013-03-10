中国铁道部分拆或推升发债利率 铁路总公司可考虑财政注资

作者 尹嫄婷/康熙泽

路透北京3月10日 - 喧嚣已久的中国铁道部改革方案终于落定，一拆为二以实现政企分开的巨大变化，不仅令现有铁道债的投资者们关注，也令市场对铁路后续融资方式十分关心。

分析师表示，铁道债若想继续获得市场认可，发改委或财政部必须尽快明确其继续为国家支持性债券的性质，银监会也须明确该债的资本占用仍继续为零。

考虑到拟组建的中国铁路总公司将承担企业责任，并因此接手铁道部目前大约2.6万亿元的债务，分析师并建议，其成立方式可参照中投公司，通过财政部发行特殊债券方式来对铁路总公司进行注资。

“考虑到铁路运输带有较强的公益性，以及债务的巨大，政府还不能完全放手，会采取一定的配套措施，来保障改革的平稳过渡。”鹏元资信评估有限公司副总裁周沅帆博士称。

一位铁道债承销团的投行人士也表示，今年的铁道债规模是早就报给发改委的，虽然现在政企分开了，但是今年上报规模的时候，财务数据用的都是2012年，所以未来不管中国铁路公司这边具体资产规模多大，对今年铁道债的发行规模应该不会有太大影响。

“起码现在没得到什么通知。只是到下次发行的时候，可能铁道部就不存在了，那么国务院可能会出具一个文件，对今年发行主体予以说明。评级应该也不会变的。”他称。

据国务院周日提请全国人大审议的国务院机构改革方案，将实行铁路政企分开，将铁道部拟订铁路发展规划和政策的行政职责划入交通运输部；组建国家铁路局，由交通运输部管理，承担铁道部的其他行政职责；组建中国铁路总公司，承担铁道部的企业职责；不再保留铁道部。

铁道部此前数据显示，截至2012年三季度末，其负债总额为2.7万亿元人民币；并表示随着铁路建设的有序开展，未来发行人债务规模有可能进一步增加。现任铁道部部长盛光祖周日表示，目前铁道部资产负债水平并不高，未来铁路总公司运营上并不会存在风险，“目前61%多一点，没有风险，低于国有企业平均负债率。”

铁道部上周五刚完成200亿元一年期短融发行，中标利率为3.8%。在此之前，其未到期的债券规模总计为7,591亿元，其中：中国铁路建设债券合计金额6,220亿元、公司债90亿元、中期票据合计金额1,060亿元、短期融资债券合计金额221亿元。

**公司制利好多渠道融资方案**

国务院在方案中提出，考虑到铁路仍处于建设发展重要时期，同时承担很多公益性任务，国家将继续支持铁路建设发展，加快推进铁路投融资体制改革和运价改革，建立健全规范的公益性路线和运输补贴机制。

分析师表示，尽管这段话仅有寥寥数语，但可看出管理层对未来铁路建设融资的一些思路，通过建立良好机制以吸引更多的社会资金积极参与。

周沅帆博士就指出，投融资改革未来还是要在拓展融资渠道方面下大力气，关键是建立良好的机制来吸引社会资金参与铁路建设，对于社会资金，关键是要保证获得应有的投资收益。

“对于资产较好，盈利能力较强的线路，可以通过公开上市方式来引进社会资金；对于盈利能力较弱的线路，政府应通过财政补贴方式来吸引社会资本参与投资，保证其投资收益。”他建议。

北京一家大型券商交易员则表示，成立公司后，发债的决策权从政府部门变成公司就可以决定，所以发债从程序上说可能会更简单，还不起国家又会来帮它，所以发债规模肯定还会慢慢继续增长。

“现在很多外资只认可电网和石油债等，如果以后变成公司制，不良东西剥离出去，好的东西放进来，还有可能吸引外资也会来买铁道债。”他称。

**公司制或将推升发行利率**

但分析师也指出，之前铁道债是作为政府支持债券存在的，有政府信用作为支持，发行利率较低。将来，中国铁路总公司将作为独立央企来进行铁路融资，发行利率将会上升，势必会增加铁道建设的融资成本和偿债压力。

一位参与过债券承销的投行人士就表示，就算拆分成两家，但发的应该还是叫铁道债，含有国家隐性担保，不过发行的时候利率水平可能要加几个bp(基点)。

“之前它(铁道债)比中石油、中石化这些央企发行价格要低一些，现在毕竟企业化了，未来市场很可能就会将其看作又一个央企。”他称，“但对于债市投资者而言，企业化是好事情，负债规模啊...很多信息将更加透明。”

而从债券发行的角度来讲，企业发债还是要看财务状况。尽管投资者看法不一样，但总体来讲，铁路债券还是比较高等级的产品，改制后应该跟中石油中石化类似。但投资者仍然有许多的问题要待尽快厘清，如铁路公司发债是否只用于铁路建设？后期回报如何？

上述北京的大型券商债券投资人士表示，“未来发的铁道债在市场上的位置是不会变的，还是免税，还是以国家信用作为对冲，准国债的性质没有变，感觉只是主体换个名字。所以如果市场有波动，它的票面利率也会波动，但肯定还是同期限所有信用产品里发行利率最低的那个。”

平安证券研究主管石磊也指出，铁道债评级若想继续若得超3A的市场认可，发改委或财政部必须明确其继续为国家支持性债券，银监会也要明确该债的资本占用继续为零。

铁道部副部长胡亚东稍早表示，未来铁道部政企分开后，分拆后成立的铁路实体企业应具备市场化的融资能力。当被问及铁道部政企分开后，铁路企业信用等级是否会被降低时，他指出，“企业通过自身努力，应该具有市场的竞争能力和融资能力。”(完)

(审校 张喜良)

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