铁路货运价格今日起再上调近13%--报载

昆仑能源去年净利同比大减56% 惟年度股息明显提高
路透香港3月29日 - 中国石油的天然气终端业务分支--昆仑能源周三公布，去年度净利同比大减56%，惟年度股息明显提高。
路透上海2月20日 - 上海证券报周三报导,记者从发改委相关人士处获悉,今日起铁路货运价格再次上调,此次上调幅度近13%;报导援引分析师指,大秦铁路(601006.SS) 、广深铁路(601333.SS) 、铁龙物流(600125.SS) 、国恒铁路000594.SZ等铁路运输概念股将受益.
报导称,此次提价为平均每吨公里上调1.5分人民币,大大高于上次每吨公里上调1分的水平;而据保守估算,若普货提价10%,对铁路公司2013年年化收入增加1%-3%,利润增厚3%-9%,此次运价上调远高预期,利好更多.
去年5月份,国家发改委和铁道部联合宣布,对全国实行统一运价的铁路货运线价格进行调整,货物平均运价水平每吨公里提高1分,涨幅达9.5%,即由原来的平均每吨公里10.51分提高到11.51分.其中运营价格由平均每吨公里7.21分提高到8.21分.这已经是2003年以来国家第八次上调铁路货运价格.
报导还援引中国工程院院士王梦恕称,铁路货运价格还有提升空间,中国铁路运力仍不能满足需要,铁路客运亏损,主要依靠货运来补贴.另外铁道部每年还要上缴国家几百亿元,这钱主要也是从货运收入中出.
报导指,在2013年全国铁路工作会议上,铁道部部长盛光祖提出了全年经济目标是确保全年收支平衡,总收入达10,263亿元,同比增加5.2%,货运量达40.3亿吨、客运量达20.35亿人,同比增长37.5%和7.5%.
今年铁道部将安排固定资产投资6,500亿元,而2012年经三度调增后的固定资产投资计划为6,300亿元.1月中国铁路固定资产和基本建设投资均保持强劲的增长态势,增速均超60%,固定资产投资完成了209.9亿元,同比增70.9%.
(发稿 丁淑琴; 审校 林高丽)
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