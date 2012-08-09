中国降准未现七周逆回购撑大局 紧平衡下放松预期仍难散

焦点：中国债市大门又打开一点 但外资还是不太敢进
路透香港/上海3月1日 - 中国向境外债券投资者开放衍生品市场的举措可能有助于阻击资金外流，但对资本管控的忧虑犹存，令海外投资人保持谨慎。
* 央行连续七周逆回购扶助流动性,本周净投放440亿
* 市场资金面处紧平衡状态,降准预期挥之不去
* 经济放缓和通胀回落提供政策操作必要和空间
* 跳出降准时点纠结,债市短久期操作策略或可行
作者 曹巍浩
路透北京8月9日电---面对例行准备金清算拉大的资金缺口,中国央行连续第七周在公开市场通过短期逆回购来扶助流动性,本周亦转为净投放440亿元人民币.
尽管市场期盼许久的调降法定存款准备金率"靴子"迟迟未能落地,但业内人士指出,6月中下旬以来,紧平衡状态下的资金缺口持续存在,机构对政策放松的预期也从未消散,而今日甫公布的经济增长等宏观数据亦对此形成支撑.不过,考虑到央行此前对通胀的谨慎表态,对於短期是否降准,预期稍有分化.
"从今天的数据看,通胀处在下降通道里,经济放缓的趋势在三季度初还在延续,"汇丰银行中国经济学家孙珺玮称,"经济不好强化了放松政策的必要性.我们预期三季度存准率降100个基点,以保证系统内资金供给的充裕,进而用於投资."
今日稍早公布的中国7月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅快速回落至1.8%的30个月新低,为宏观政策进一步放松创造空间.而工业生产者出厂价格(PPI)连续五个月负增长,以及逊於预期的工业增加值、固定资产投资及社会消费品零售总额数据,均显示国内经济寻底过程可能仍未结束,後期或需要加大宽松政策力度.
中国国际金融有限公司最新利率策略周报认为,资金面并没有超储率数据显示的那麽宽松,法定比率迟迟不下调使得货币市场利率居高不下,并开始对信贷产生负面影响,且就业形势在进一步恶化,预计央行8月会再次下调法定准备金比率.
不过值得指出的是,尽管市场预期强烈,但央行迟迟未有行动,正不断消磨着机构的信心.尤其是央行此前在二季度货币政策执行报告中有关物价走势的表态,更是令这种预期出现一定分化.
"受劳动力成本、资源性产品和部分不可贸易品价格存在趋势性上涨压力等影响,当前物价对需求扩张仍比较敏感,扩张性政策刺激增长的效应可能下降、刺激通胀的效应则在增强."央行报告指出,受基数降低等影响,8月後同比CPI有可能出现一定回升,目前看回升力度不会太大.
"掣肘央行货币政策决定的因素真的很多,"南京银行固定收益研究员张兰称,"经济是一方面,通胀走势是另一方面,当前的政策比市场想象得要谨慎."
不过,孙珺玮认为,"货币政策执行报告并没有那麽looking forward.写报告的时候,当前这些数据还没出来.通胀不会是做决策时唯一考量的因素.做决策更多地是要综合考量,看主要矛盾在哪.现在来看,通胀不应是政策考虑的重点和束缚,而预调控制经济下行风险应该是最主要的问题."
**跳出降准时点的纠结定策略**
法定存款准备金率降与不降,多空双方都没有坚定的信念,主动权仍把握在央行手中.业内人士指出,与其纠结于短期的降与不降,不如跳出降准看降准,从中寻找央行年内货币政策操作的线索.而债市短久期的操作策略或进可攻退可守.
"无论是降准还是不降准,长久期的策略风险都比较大,短久期的防御策略会比较好,"中信证券固定收益分析师李一鸣称.
一国有银行资深交易员称,"关键不明白央行的意图,是想建立指标体系,还是仅仅出於流动性层面的考虑."
预期存准率近日将下调的阵营中,刺激新增信贷进而支撑经济是一个很重要的论点.从当前的信息判断,7月新增信贷量很可能低於市场预期,但或符合单季投放节奏.
路透最新调查显示,中国7月新增人民币贷款预计为6,900亿元,尽管较上月呈现季节性回落,但将创下历史上同月的纪录高位.这归功于中国政府加大对实体经济的信贷支持力度,以实现"稳增长"目标.
结合货币市场利率、新增信贷月增量等与央行未来的政策举动,机构有望从中找寻出更多央行货币政策操作的线索,进而更好地指导投资行为.从这个角度上来讲,与其纠结于难以把握的降准时点,当下不如跳出纠结,寻找更有利於自身的投资交易策略.
近期受访交易机构有一个共识,纵是降存准的"靴子"短期落地,其更多地会把其当做一个获利回吐的时机,收益率因此大幅下探的空间有限.前期,现券收益率下行的幅度已大,故有些机构虽然并不是那麽看好经济,但其去杠杆减仓位,进而保住"胜利果实"的动力很足,这种倾向不能小视.
而假若"靴子"短期内落不了地,从近期持续阴跌的现券走势着眼,短久期的防御交易策略,亦是一种不错的选择.
本周央行公开市场仍放开正/逆回购需求,但具体操作延续了此前仅开展逆回购"放水"而不用正回购"抽水"的态势.本周共进行了1,000亿元的七天期逆回购操作,中标利率持稳在3.35%.
上周央行公开市场进行了总额580亿元的七天期逆回购操作,中标利率持稳在3.35%.正回购并未现身.当周央行净回笼860亿元.
此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.(完)
--审校 张喜良
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