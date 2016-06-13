中国5月消费品零售名义增速略降 实际增速提高--统计局新闻稿

(以下为“5月份消费品零售继续保持平稳较快增长--中国国家统计局贸易外经司高级统计师蔺涛解读社会消费品零售总额数据”新闻稿全文)

国家统计局今天发布了2016年5月份社会消费品零售总额数据。对此，国家统计局贸易外经司高级统计师蔺涛进行了解读。

一、名义增速略降，实际增速提高

5月份，社会消费品零售总额同比名义增长10.0%，增速虽比上月略降0.1个百分点，但扣除价格因素后，实际增长9.7%，增速比上月加快0.4个百分点（除特殊说明外，以下均为名义增长）。总体上看，消费品市场继续保持平稳较快增长态势。

二、5月份名义增速略降主要是受节假日减少和零售价格涨幅减缓等因素影响

受节假日减少（今年5月份节假日为10天，比上年同月少1天）及零售价格涨幅减缓的影响，5月份社会消费品零售总额名义增速放缓。其中，限额以上单位粮油食品饮料烟酒类商品增速比上月回落1.0个百分点；服装类增速回落1.4个百分点，此两类商品拉低社会消费品零售总额增速约0.1个百分点。

另外，受5月份企业促销活动相对较少的影响，限额以上单位家电类商品增速比上月回落8.4个百分点；文化办公用品类（含计算机类商品）增速回落5个百分点，此两类商品拉低社会消费品零售总额增速约0.3个百分点。

三、新业态、新产品和部分消费升级相关商品销售保持较快增长

一是网上零售继续快速增长。1-5月份，全国实物商品网上零售额同比增长25.9%，增速比1-4月份加快0.3个百分点，高于社会消费品零售总额增速15.9个百分点。

二是汽车类商品增速回升，升级型乘用车销售较好。5月份，限额以上单位汽车类商品同比增长8.6%，增速比上月加快3.5个百分点，拉高社会消费品零售总额增速约0.4个百分点。据中国汽车工业协会数据，5月份，我国运动型多用途乘用车（SUV）销售45.9万辆，同比增长43.9%，远高于全部乘用车销售增速。

三是与消费升级相关的休闲娱乐类商品较快增长。5月份，限额以上单位体育娱乐用品类商品同比增长12.9%，保持较快增长。

四、基本生活类商品平稳增长，部分居住类商品高位小幅回落

（一）基本生活类商品平稳增长。5月份，限额以上单位日用品类商品同比增长12.8%，增速比上月加快0.1个百分点；限额以上单位粮油食品饮料烟酒类商品增速仍高于社会消费品零售总额增速1.1个百分点。

（二）部分居住类商品增速小幅回落。5月份，限额以上单位家具类、建筑及装潢材料类商品同比分别增长15.1%和16.8%，增速分别比上月回落2和0.5个百分点，但仍保持15%以上的快速增长。（完）