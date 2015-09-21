中俄年底前将签署宽体飞机联合研发协议--报载

路透北京9月21日 - 中国日报周一援引俄罗斯联合航空制造集团公司总裁斯柳萨里报道称，中俄将在今年年底前签署关于双方联合研制远程宽体客机的协议。

自2014年5月以来，国家控股的中国商用飞机有限责任公司和俄罗斯联合航空制造集团公司一直在考虑联合开发这款飞机。

斯柳萨里称，协议首先将明确双方的利润分成和责任分工，而技术规范将在明年3月前决定。

路透暂时联系不上这两家公司的管理人员对该报道置评。

这个合作项目将使中俄有机会参与宽体飞机领域的竞争，该领域目前实际上由欧洲的空中客车和美国的波音所垄断。(完)