习近平访问俄罗斯 可能探讨能源和运输协议

路透上海/北京5月8日 - 中国国家主席习近平本周对俄罗斯进行为期三天的访问，将参加二战纪念活动。他与俄罗斯总统普京会面时，能源、运输和金融协议可能是讨论的议题。

官方媒体援引中国外交部副部长程国平的话报导称，两国领导人将签署加强中俄合作关系的联合声明，并将探讨打造欧亚贸易和基础设施网络的计划。

中国媒体指出，长期原油贸易合作、一个东部天然气管道项目和加速天津炼油合资企业等料是讨论的议题。

报导称，会谈还可能涉及中国增加对俄罗斯企业提供融资。

两国领导人还可能探讨合作建设莫斯科至喀山的铁路。

习近平5月7日在《俄罗斯报》发表署名文章，回顾了中俄两国在二战中并肩战斗的历史。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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