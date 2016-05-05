版本:
中国
时事要闻 | 2016年 5月 5日 星期四 16:11 BJT

中俄本月将举行首次联合反导计算机演习

路透北京5月5日 - 中国官方媒体周四称，中国和俄罗斯将举行首次联合反导计算机演习。

为应对来自朝鲜的威胁，美国和韩国已经就在韩国部署萨德导弹防御系统进行磋商。

中国和俄罗斯两国外长上周敦促美韩放弃在韩国部署萨德系统的计划。

《中国日报》援引中国国防部称，中俄联合反导计算机演习将于5月在俄国防部空天防御部队科研中心举行。

报导援引专家们指出，演习将有助于中俄两军熟悉各自的指挥体系和数据传输程序。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐