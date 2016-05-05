中俄本月将举行首次联合反导计算机演习

韩国法院周三将裁决是否逮捕三星电子副会长李在镕
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透北京5月5日 - 中国官方媒体周四称，中国和俄罗斯将举行首次联合反导计算机演习。
为应对来自朝鲜的威胁，美国和韩国已经就在韩国部署萨德导弹防御系统进行磋商。
中国和俄罗斯两国外长上周敦促美韩放弃在韩国部署萨德系统的计划。
《中国日报》援引中国国防部称，中俄联合反导计算机演习将于5月在俄国防部空天防御部队科研中心举行。
报导援引专家们指出，演习将有助于中俄两军熟悉各自的指挥体系和数据传输程序。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅将在周二演讲中表明，英国不要那种半调子的退欧协议，暗示她准备让英国退出欧盟单一市场。这篇演说将列出她对退欧谈判的优先考量。
路透上海1月17日 - 上海市政府新闻办公室官方微信周二下午宣布，正在召开的上海市十四届人大五次会议接受杨雄辞去上海市政府市长职务的请求。