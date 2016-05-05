中俄本月将举行首次联合反导计算机演习

全球金市：金价持于八周高位附近，因特朗普政策疑虑打压美元
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京5月5日 - 中国官方媒体周四称，中国和俄罗斯将举行首次联合反导计算机演习。
为应对来自朝鲜的威胁，美国和韩国已经就在韩国部署萨德导弹防御系统进行磋商。
中国和俄罗斯两国外长上周敦促美韩放弃在韩国部署萨德系统的计划。
《中国日报》援引中国国防部称，中俄联合反导计算机演习将于5月在俄国防部空天防御部队科研中心举行。
报道援引专家们指出，演习将有助于中俄两军熟悉各自的指挥体系和数据传输程序。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。
路透迪拜1月17日 - 阿布扎比投资局(ADIA)总经理对China Finance表示，ADIA看到中国固定收益、房地产市场及小型企业的投资机会。ADIA是全球最大的主权财富基金之一。
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