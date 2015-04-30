中俄5月中旬将首次在地中海海域举行联合军演

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透北京4月30日 - 中国国防部周四称，中国与俄罗斯将于5月中旬在地中海海域举行联合军事演习。这是两国首次在该海域举行联合军演。
中俄从2012年以来一直在太平洋举行联合军事演习。
国防部发言人耿雁生在4月例行记者会上称，中俄双方将共派出九艘水面舰艇参加演习，中国将派出在亚丁湾和索马里海域执行第19批护航任务的“临沂舰”、“潍坊舰”、“微山湖舰”参加演习。
“目的是深化中俄两国友好务实合作，增强两国海军共同应对海上安全威胁能力。”耿雁生说道。
“需要说明的是，这样一次联合军演不针对第三方，与地区局势无关。”
耿雁生没有说明具体演习日期。他表示，演习主要科目包括海上防御、海上补给、护航行动和实际使用武器演练。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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