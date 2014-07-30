俄核出口机构称中俄或携手开发浮动核电站

路透莫斯科7月30日 - 俄罗斯核出口机构Rusatom Overseas周二称，俄罗斯和中国可能联合开发六座浮动核电站。这是继4,000亿美元的天然气供应协议大单后，中俄的又一个能源合作项目。

Rusatom Overseas是俄罗斯国家原子能公司(ROSATOM)负责出口业务的子公司。Rusatom Overseas称，与中国签订了从2019年起开发浮动核电站的谅解备忘录。

Rusatom Overseas首席执行官Dzhomart Aliev在声明中称，“浮动核电站既可以为偏远地区，也可以为石油平台等大型工业设施提供可靠的电力。”

Rusatom计划在2018年推出全球首个浮动核电站。这种可移动的小容量核电站，最适合偏远地区。(完)

(编译 田建华; 审校 张涛)

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